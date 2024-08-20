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好喝到常缺貨！婆媽大推全聯1款鮮奶超濃香 老饕哀號：不要講出來

聯合新聞網／ 綜合報導
近期，有網友在逛全聯時，聽見一名陌生阿姨情緒激動推薦一款鮮奶，原PO心動之下也買了一瓶，「真的是很好喝」。文章一出，不少網友認同大讚「很濃很香帶有甜味，真的很推」。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期，有網友在逛全聯時，聽見一名陌生阿姨情緒激動推薦一款鮮奶，原PO心動之下也買了一瓶，「真的是很好喝」。文章一出，不少網友認同大讚「很濃很香帶有甜味，真的很推」。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片

現代人生活忙碌，超市可以一次買齊生活用品和生鮮蔬果，成為不少人的選擇。近期，有網友在逛全聯時，聽見一名陌生阿姨情緒激動推薦一款鮮奶，原PO心動之下也買了一瓶，「真的是很好喝」。文章一出，不少網友認同大讚「很濃很香帶有甜味，真的很推」，也有人哀號「不要再推薦啦，常常買不到了」。

一名網友在Threads分享近期在全聯消費的經驗，原PO購物時，聽見鮮奶櫃前面有一名阿姨情緒激動的對另一名女性說道「妳一定要買這個！社團裡面大家都推到不行！我原本覺得牛奶有差嗎？喝了之後真的覺得超級有差、很濃而且很常缺貨！一定要買！超推薦」。

原PO表示，該名阿姨邊講話邊拿了兩瓶六甲田莊鮮奶，另一名女性則點頭道謝並拿了一瓶。「她們走後，心動的我也拿了一瓶，回家做了杯拿鐵，還真的是很好喝，加在咖啡裡的口感跟辻X很類似，價格卻只需一半，堪稱平替（平價替代品）」。原PO更感謝該名阿姨的推薦，稱她為「全聯無名英雄」。

文章一出，隨即獲得不少網友認同，「六甲真的很好喝，但很難搶」、「我也都買六甲，一方面是支持家鄉台南在地小農，另外是真的很好喝」、「六甲一生推，去全聯只買六甲」、「上次家人買，喝了一口之後發現真的很好喝！很濃很香帶有甜味，真的很推」。

也有人哀號「不要再推薦啦，常常買不到了」、「不要講出來」、「以前都搶義美鮮奶、現在都要搶六甲！喝個牛奶好難」、「我家附近的全聯六甲是隱藏版，每次去都賣完」。還有人推薦其他產品，「六甲的優格也超級推！每次吃心裡都會讚嘆一次」、「吃過六甲的奶酪，超級好吃！是那種會在嘴巴裡化開變成有點乳水狀的感覺，之後都沒看到了，拜託全聯可不可以再進貨」。

另有網友分享其他好喝的牛奶品牌，「崙背也很好喝（而且包裝好好看）」、「怎麼試都只愛新一代農民」、「崙背還有阿秀鮮乳才是真的夢幻逸品，真的是秒殺那種」、「逆風推一個高大鮮奶，我是濃奶控，喜歡超奶味，上述大家提到的品牌我幾乎都試過，我還是唯一選擇高大鮮奶」。

全聯 品牌 牛奶 生鮮 超市

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