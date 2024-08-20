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好市多也爆標錯價！近7折優惠消失還要客來回跑 網怒：花錢請人糟蹋？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多（Costco）19日發生貨架、結帳價格不同步的狀況，處理方式惹火顧客。美聯社
好市多（Costco）19日發生貨架、結帳價格不同步的狀況，處理方式惹火顧客。美聯社

美式賣場好市多（Costco）物美價廉深受歡迎，但快樂購物時也要看清楚消費明細，以免多付冤枉錢。有網友抱怨在好市多購物後發現架上價格與實際結帳價格不同，反映後主管態度更讓她火冒三丈，甚至有其他顧客反映標錯價的商品不只一樣，氣到她發文勸世「結帳後除了檢查品項、數量外，價格尤其要留意」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文反映，昨天（19日）她到好市多購物，結帳後核對明細時發現有項流沙包價格與架上不同，貨架上標明80元，結帳單上卻是109元，足足29元的價差，懷疑是更改架上價格時收銀台未同步，詢問店內主管卻得到令人不爽的態度。

原PO表示，當她向店內主管反映價格錯誤後，對方先是懷疑她看錯，要求她去拍架上價格回來確認，等她拍回來後卻不相信，又說要找內部人員再確認，而且態度也不佳，除了一臉不屑外，還斜靠在櫃檯旁處理客訴，「當下真的超不爽」！

後來她在刷退等簽名時，看到其他顧客買了相同產品，便好心提醒他價格問題，結果對方核對品項發現，除了流沙包價格錯誤外，還有另一項商品價格也與架上不同，讓她忍不住酸好市多根本「利用客戶來除錯」。

其他網友看完她的遭遇也為她抱不平，「要顧客自己去拍，拍來了，又要工作人員去確認和拍照，這樣的處理，我真的會氣」、「下次還真要邊逛邊拍照欸傻眼，會去找價格的時間成本不用錢是吧⋯」、「我是會生氣不買了」、「好市多會員是花錢請人糟蹋自己的嗎」、「結帳後，自己還是要注意一下價格。不管是哪一間賣場」、「小白單要檢查金額是對的，有時候沒變到價格」。

也有會員分享經驗「發生過+1，但主管只讓我去拍照給他看，因為他覺得我可能看錯物品標價（下排標價以為是上排物品）拍給他後，就幫我處理了」、「也曾經遇過同樣的事，最後只說特價到昨天，員工忘記了取下來，叫我們去退費，明明就沒寫日期？真是無言」、「我必須要說，我遇到的好市多員工會幫我去確認價格，一次是他們標錯，退價差；一次是我看錯，他們查詢後帶我去看現場」、「我也遇到過，但是他們去查價不是叫我進去拍照，查價後就重結就好了，只是很浪費時間，在收銀等很久」。

有網友則想起另一家常因價格錯標引發討論的台灣賣場，「這錯標，一向是X聯的日常」、「好市多X聯化」、「還以為這裡是X聯版」、「還以為是X聯的抱怨文，結完帳還要逐一品項的對價格，真的很87」、「外商來台終究都會鬼島化，只差在進程而已」。

價差 好市多 標錯價 賣場

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