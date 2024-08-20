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他激推全家2甜點「CP值輾壓咖啡廳」 一票人點頭：打7折必買

聯合新聞網／ 綜合報導
全家超商示意圖。圖／聯合報系資料照
全家超商示意圖。圖／聯合報系資料照

全家便利商店在兩年前便推出「友善食光」，在到期前七小時內的食品，皆可享有七折優惠。日前有網友表示，全家minimore系列的「法式千層蛋糕」賣48元，已經比外面咖啡廳還便宜了，若再打折更是划算。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在PTT推薦這款「法式千層蛋糕」，他表示吃起來很像「麥當勞蛋捲冰淇淋」融化後的味道，就是那麼甜，隔層滿薄，帶點蛋皮的口感，還算可以接受的甜點，滿分100分，給出86分的評價。

全家便利商店全新推出「千層蛋糕」，細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店全新推出「千層蛋糕」，細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感。圖／全家便利商店提供

他也推薦同系列另一款「提拉米蘇千層蛋糕」，定價55元，口感跟一般的提拉米蘇差不多，只是變成千層，隔層是巧克力口味，上面的粉較濕，不容易散落，同樣給出86分的評價。原PO也表示，咖啡店或甜點店的蛋糕賣更貴，因此推薦大家可以買買看。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「法式的好吃，喜歡千層自然的蛋糕香味」、「提拉米蘇千層好吃，微微的苦味中和掉甜膩」、「提拉米蘇、波士頓派、法式千層、法式檸檬塔，友善時光有必買」、「偶爾當作下午茶也不錯」。不過也有網友認為份量不大，每次都吃兩口就沒了。

全家 友善時光 甜點

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