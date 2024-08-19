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1包不到20元！全聯1平民零食特價CP值爆表 網：不買對不起自己

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心。圖／聯合報系資料照片

許多人喜歡逛賣場、超市，除了商品種類眾多以外，價格便宜也是關鍵。有一名女網友日前到全聯購物，看到喜年來蛋捲經濟包只要58元，裡面有3包，比起隨手包1包32元還要便宜，讓她直呼CP值超高。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」表示，全聯販售的喜年來蛋捲經濟包特價58元，旁邊的隨手包1包32元，而經濟包裡面有3包，等於1包平均不到20元，讓她直呼「比買二送一還便宜啊」，於是立刻帶了2盒回家。

原PO回到家後立刻打開來品嘗，「雖然好像比印象中細一點，但一樣滿滿蛋香、酥脆不油膩」。她說這款經濟包204g賣58元，對比同事團購的500g要230元划算許多，而且還分3包小包裝，不用怕沒吃完會軟掉，跟孩子一人2支，不會過量也不會膩，CP值真的是爆表。

貼文一出，不少蛋捲愛好者紛紛留言，「只有全聯賣喜年來原味小包裝，趁特價搬了3盒」、「買了挺划算」、「平常78，現在58，不買感覺對不起自己，只到8/18的樣子，趕緊多買一些」、「比平常好市多售價便宜，好市多特價時更划算」、「印象中常買65元，喜年來蛋捲家中必備，常年吃習慣了，跟泰山八寶粥一樣，戰備糧食」、「喜年來比較甜，很可惜，不然好便宜我也心動」、「我總感覺這種單盒的吃起來沒有大鐵盒的香，要吃的話我一次都直接買大鐵盒裝的，心滿意足啊」。

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