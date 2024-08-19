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淘寶買商品有省到？ 網曝3優勢：贏過台灣電商

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「買淘寶真的有比較便宜？」多數人認為「淘寶除了較便宜以外，還有其他優勢」。圖／淘寶提供
一名網友好奇「買淘寶真的有比較便宜？」多數人認為「淘寶除了較便宜以外，還有其他優勢」。圖／淘寶提供

阿里巴巴旗下淘寶時常推出不同活動，吸引消費者購買。日前有網友好奇「淘寶買東西真的有省到？」指出，他前陣子被淘寶的商品價格吸引，買了一些東西，發現「大型傢俱類商品退貨很麻煩」，讓原PO疑惑「真的有省到嗎？」對此，多數人認為淘寶3優勢「價格便宜、包郵、客服服務時間長」。

一名網友在PTT發文表示，前陣子他被淘寶的價格吸引，小上癮買了一些東西，不過送來的貨品容易有破損、不堪用，小東西還是能接受，不過他指出「大物品像是傢俱類就一言難盡，嚴重的倉庫味道、奇怪的破損方式，諮詢客服得到一句『要寄回才能更換，親』，無言以對的同時，想到要處理那些寄過來的木箱又很頭痛」，因此他好奇拋問「這樣真的有省到嗎？」

文章曝光後，多數網友認為「真的有省」，「我覺得滿省的啊，蝦皮都翻倍賣給你」、「兒童玩具從淘寶買便宜一半，台灣代理商很黑，有些品質就真的玩一陣子就壞」、「台灣買東西很貴，中國製造的物品用淘寶買超省」、「一樣都是中國製的物品，蝦皮不知道在貴幾點」、「電商就騙騙不會比價的人，或者有錢人」、「有裝修就知道，燈飾類省爆」、「蝦皮動不動就是給五星，淘寶的評論比較客觀，很容易看到好壞，家居類的產品才是淘寶最強的好嗎？破損是物流的問題」、「在台灣買家居，只有貴是確定的，而且淘寶的客服半夜也能回覆，贏過台灣賣家」、「台灣賣家常常不讀不回3天，我用淘寶搞不好都清關中了」、「蝦皮優勢只有台灣製造，對岸商品贏過台灣電商，1塊錢也包郵」、「對岸太內卷了，CP值太高了，就是要做功課找好的工廠商家」。

也有網友提醒淘寶並非都是優勢，「買一些低品質、消耗品可以」、「有些品質就真的玩一陣子就壞」、「去年淘了一個H牌的淨水器會漏…貪小便宜的我超可悲」、「會買很多用不到垃圾小物」、「買消耗品類的啊」、「要挑品質好的才物超所值」、「別找那種便宜到誇張的，多半假貨」。

淘寶 蝦皮 電商

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