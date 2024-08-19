菜價貴鬆鬆…全聯這一盒卻狂降30元 婆媽搶翻：終於等到了

7月凱米颱風過境，導致目前蔬菜價格仍高，不過一名女網友表示，在全聯發現一盒三入的牛番茄，價格不漲反降，從原先的80多元砍到只要49元，相當划算。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO 17日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，她到全聯買東西，看到牛番茄大降30多元，不禁眼前一亮，直呼：「需要牛番茄的快買啊，終於等到恢復價格了。」

一名女網友表示，在全聯發現一盒三入的牛番茄，價格不漲反降。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

對此，網友紛紛表示，「我剛剛有去撿了一盒，因為看起來應該是不能久放，所以買一盒就好，順便撿一顆59的萵苣，就能做生菜沙拉了」、「全聯這三天很多東西有額外優惠，超便宜，只能自己去現場看了，洗髮精、牙膏、漱口水」、「我從三顆95元，等到昨天四顆49元」、「剛剛去買竟然是五顆99，兩顆49，妳買的真便宜」、「真的貴得離譜，前陣子一顆55」、「前天看三顆95元，還是92元」。

另外，也有不少人分享在市場看到的價格，依然很浮動，「今天台北一斤79元」、「昨天在黃昏市場買一斤130元」、「市場看到一斤賣150元」、「今天的市場價是一斤50元，有佛心」。