她激推好市多1神級點心「烤完超香」 一票人點頭：已吃掉3盒

好市多商品琳瑯滿目，獲得一票粉絲愛戴。近日有民眾分享一款「迷你麻糬麵包」，直呼一打開盒子，麵包香就撲鼻而來，口感也是鬆軟中又帶有嚼勁，貼文曝光後，也引起會員們熱烈討論。

該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，之前都沒注意過這款「迷你麻糬麵包」，這次逛賣場看到，就順手帶了一盒，沒想到意外還不錯，「放進氣炸鍋烤，整個客廳都是香香的麵包味，可以當點心和宵夜！」根據《今購百科》資訊顯示，這款迷你麻糬麵包一盒30入，售價299元，平均一顆10元左右。

網友大推這款「迷你麻糬麵包」。圖擷自《今購百科》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個好吃！平常放冷凍，要吃的時候，用烤的或用氣炸鍋都很好」、「好吃，烤箱烤過更好吃，只是小孩不愛，份量太多了，我一個人一周才吃完」、「好市多神物，家人超愛」、「我也是一吃成主顧」、「買回去配巧克力醬吃，很邪惡但有夠幸福」、「越嚼越香，烤過再加奶油更加分」、「已吃掉三盒」。

不過也有網友指出，「不如家樂福的好吃，裡面沒有麻糬，這太甜了」、「看到有焦糖色素就不買了」、「好市多賣太貴了」、「沒烤過就很普通」、「買過一次，其他家類似的產品比較好吃」。