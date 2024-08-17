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好市多新上架1日本零食！會員驚喜：不用再去國外掃貨

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現新上架1款日本餅乾，每次去日本都瘋狂掃貨，現在竟然在台灣好市多就能買到，讓她相當驚喜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現新上架1款日本進口的「原味薯條餅乾」，直言自己每次去日本，都會瘋狂掃貨，沒想到現在台灣就能買到。

這名網友進一步說明，這款薯條餅乾，和「薯條三兄弟」口感不同，是比較清爽且澱粉感較少，一箱有12包，售價415元，平均一包35元。

貼文一出後，不少網友大讚「好吃+1，之前去日本是買杯裝的」、「從日本回來囤了好多包袋裝的，結果好市多竟然進貨整箱！而且價錢不會漲很多，囤回來的都慢慢吃捨不得給小孩吃，現在可以大吃了，超愛清脆的口感」、「這款喜歡吃，許願有機會特價」、「而且卡路里很低」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「這款薯條很硬我反而不喜歡」、「吃過還好，覺得偏硬、偏鹹」、「我吃起來跟日本杯裝味道還是有差異」、「吃起來還是純馬鈴薯那個比較對味，這個吃起來有種不甜的浪味仙？」、「每次去日本必買的零食就是這款，但是在好市多買到的版本覺得口感比較沒有那麼脆？ 已經吃了3包還是覺得脆感跟日本買到的杯裝版本不同，有點小小失望」。

好市多 日本 薯條 零食 餅乾

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