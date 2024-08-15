24小時家樂福三更半夜有人逛？ 網曝「1優勢」紛喊：就是我

面對台灣高密度遍布的24小時便利商店競爭，知名大型連鎖量販店「家樂福」仍維持部分門市全天候不打烊服務，有網友好奇問「三更半夜有誰會逛家樂福嗎？」，釣出不少人曝一優勢，紛紛舉手喊「有，就是我」，半夜會去逛家樂福。

一位網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，台灣超商那麼多，如果要買應急的東西，基本上24小時營業的7-11、全家都有了，但大型量販店家樂福也實施全天候營業，半夜2、3點誰會去逛？凌晨12點到早上8點的營業額，cover得了電費和人力成本嗎？好奇問大家「三更半夜有人會逛家樂福嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「我啊！家樂福在附近，夜貓半夜閒晃走路運動的好去處」、「我都半夜去家樂福採買，人少比較好逛」、「半夜逛大賣場很爽」、「並不是每個人都上正常早班啊」。還有人透露「西門家樂福這裡都是觀光客」、「桂林路家樂福晚上一堆日韓港妹」、「小南門桂林店很多外國人啊」。

也有人認為賣場提供24小時營業服務，「以後是趨勢吧，半夜不用請人，自助結帳」、「24小時的商店其實讓人很安心，深夜還有一個可以隨時買到東西的地方」、「家樂福倒是可以試著找些營業到半夜的餐廳業者進駐」、「桃園很多輪班工廠，24小時有市場」。