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中秋節限定！好市多「神級美食」默默回歸 會員狂掃：看到必囤貨

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。 聯合報系資料照
好市多(Costco)。 聯合報系資料照

美式賣場好市多(Costco)商品種類眾多，加上時常推出優惠活動，深受民眾所愛。近日有網友發現，有一款「神級美食」默默地回歸了，因為超好吃所以一次囤了很多包，有人透露，這是中秋節限定的商品，所以看到都必買，引發熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近被好市多的「十三香雞翅」燒到，除了超好吃之外，回家冷凍也不怕壞掉，想吃時退冰煎一煎就好，完全是懶人料理，調味的剛好很下飯，每次家人都搶著吃「因此一次就囤了很多包」。

文章一出馬上引起網友熱議，不少人也大推，「這個真的很好吃，拿去氣炸180度12分鐘，超香」、「超好吃」、「看到十三香都必買」、「還不錯吃，我都冷凍不用退冰直接丟氣炸，剛好可以外酥內嫩」。

也很多人指出這款是中秋節限定商品，「好吃，只有中秋期間才會出的商品！所以需要囤貨」、「這款超好吃，每年快到中秋節才會出，一包直接用氣炸鍋，超方便」、「超好吃，原來是中秋才有，難怪消失好久」、「一年才出一次，買兩組」。

但也有人認為口感普通，「我覺得還好，我比較喜歡自己醃的」、「覺得有一股『雞肉騷味』⋯就像有的豬肉有豬肉臭味一樣」、「調味很重」、「冷藏好吃，冷凍後，拿出來退冰，口感差很多，所以後來都買全聯的」。

中秋節 好市多 烤肉 美食

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