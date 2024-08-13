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全聯1款醬油「提味不死鹹」 一票婆媽大讚：煎荷包蛋也好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

不少人煮飯做菜，都會加入「醬油」來當作調味料。一名網友分享，近期在全聯購買1款醬油，發現味道不死鹹，煎蛋拿來當調味料，或拿去滷肉都非常適合。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，小時候媽媽煎荷包蛋都是淋醬油，長大後才發現可以用醬油煨，會更入味也好吃，大推全聯一款醬油不但不會死鹹，當調味料或拿去滷肉都非常適合。

這名網友也分享，醬油煨荷包蛋的作法，首先把荷包蛋的邊邊煎到酥脆，用一點蒜末和蔥白爆香，再倒入醬油和水煨一下收汁，最後放一點辣椒、蔥花就大功告成，大讚非常好吃。

貼文一出後，吸引不少網友按讚，紛紛表示「好好吃的感覺…餓了」、「看起來超好吃的」、「這個醬油蛋看起來太美味了」、「很讚耶！以後家裡只有蛋的時候就這樣做，謝謝分享」、「這樣也行，很下飯耶」、「感謝分享荷包蛋新吃法，趕緊來試試」。

全聯 荷包蛋

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