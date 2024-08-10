酥脆好吃！好市多「1神級麵包」特價 會員狂讚：一次可吃一盒

好市多有種類豐富的商品，加上常推出優惠活動，讓人想一去再去。最近有網友發現一款「巧克力可鬆麵包」在特價，不少會員表示，這款麵包超級好吃，甚至有人說「我一次可以吃掉一盒」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，好市多這款「巧克力可頌麵包」正在特價，一盒有9入，原價299元，現在折扣60元，只要239元，特價日期到8月11日。

巧克力可頌麵包正在特價。圖／取自今購百科

他表示，這款麵包要烤過後才好吃，酥酥香香加上裡面的巧克力，相當加分。包裝上也有建議大家食用時將烤箱設定攝氏210度，加熱約2分半到3分鐘後食用。

不少會員也吃過表示，「好吃」，「昨天有看到立馬買一盒，好吃」、「我一次可以吃一盒的惡魔食物」、「烤過後香香酥酥太好吃，停不下來」。