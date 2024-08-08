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她在好市多買的蜂蜜不對味 網建議去退貨：下次不要再買了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在美式賣場買了一瓶蜂蜜，發現風味跟台灣的不同，於是在臉書平台發文，想問其他人的感覺和看法如何。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書
女網友在美式賣場買了一瓶蜂蜜，發現風味跟台灣的不同，於是在臉書平台發文，想問其他人的感覺和看法如何。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書

夏日炎炎，許多人喜歡泡個蜂蜜檸檬水，或是買個愛玉加點蜂蜜當糖水，增加香甜風味。一位女網友在美式賣場好市多買了一瓶蜂蜜，發現風味跟台灣的不同，於是在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文詢問，是否有其他人買過這瓶蜂蜜？引起網友們熱烈討論。

原PO買了一罐來自好市多自有品牌Kirkland的100%純蜂蜜，食用後表示臭臭的、有股倉庫味，只能勉強當糖水用，讓她感到很困擾，不禁好奇詢問「有人買這瓶蜂蜜覺得有怪味嗎？」

對此，內行網友解釋道，不同款蜂蜜在風味上的差異，跟產地、產季息息相關，「在美國，這款2、30年前就一直是這個味。採蜜的花不一樣，風味當然也不一樣。喝不習慣就買台灣本土蜂蜜，不用虐待自己」、「我之前也買過，後來想說怎麼都不香，才赫然發現因為國外都是花蜜」、「蜂蜜的味道取決於蜜蜂在採蜜季節採了什麼花朵，勉強不來」、「苜蓿草蜜有一股草味，和台灣的龍眼蜜很不同，其實只要習慣了就好」。

不過，部分網友則認為，若嘗到怪味恐是變質所致，建議原PO直接退貨，「使用妳的權益，下次拿去退貨吧，感謝妳發文，讓我避雷一次」、「建議，如果不是自己保存問題，且在賞味期限（內），味道真的怪怪的，可能是變質，可以退貨並且告知，或許同批貨都有問題」、「有疑慮或實質問題一律退貨」。

Costco 好市多 蜂蜜

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