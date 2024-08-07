父親節限定！全聯上架一款商品超心動 老饕狂讚：馬上衝去買

8月8日是父親節，許多人都會購買蛋糕慶祝！近日有一名網友發現全聯有一款父親節限定的蛋糕，覺得好吃也沒有酒味，引來不少網友討論，並大讚「看了流口水囉！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，在逛全聯時，發現一款父親節檔期才會出現的「蘭姆可可慕斯蛋糕」，覺得不錯吃，也沒有酒味，呼籲大家不要錯過。貼文一出，立刻引發討論，「我在等6折買」、「還有別款蛋糕嗎？」、「請問會很甜嗎？」、「孕婦不能吃哭哭」。

大部分網友表示看起來很好吃，「看起來好好吃，要預訂才有嗎？還是店裡就有？」、「嗯！好好吃」、「看起來好吸引人」、「看起來很好吃，偶爾可以邪惡一下」、「看起來好像很好吃餒」、「哇！好心動」、「看了流口水囉！」、「看到這篇後，下班後馬上衝去買，簡單好吃」、「這個巧克力鮮奶油看起來很好吃」。

不過，有些網友並不買單，「每次看到成分表就買不下去」、「全聯甜點好看也不知道好不好吃，每次都只是看看就走開」，也有人質疑這款蛋糕成分竟然沒有酒，「蘭姆蛋糕沒酒味？」、「糟糕，沒酒味就滅火了」、「沒酒味，不給過」、「蘭姆！沒酒味？」、「沒酒味叫什麼蘭姆...」。

此外，有過來人分享購買全聯蛋糕的心得，「全聯的蛋糕系列吃過幾款都還不錯，我剛剛早餐就吃4片裝單條的、微苦又不甜的巧克力口味」、「我吃過香芋布丁蛋糕還不錯，現在有送黃色保冷袋」。

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