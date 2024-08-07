快訊

「從沒想過是他！」指賀錦麗挑華茲搭檔是驚人的選擇 川普：我超激動的

奧運桌球／簡彤娟打出好球仍輸王曼昱 中華女團8強止步

市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2% 台積電ADR猛漲4%

父親節限定！全聯上架一款商品超心動 老饕狂讚：馬上衝去買

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心。圖／聯合報系資料照片

8月8日是父親節，許多人都會購買蛋糕慶祝！近日有一名網友發現全聯有一款父親節限定的蛋糕，覺得好吃也沒有酒味，引來不少網友討論，並大讚「看了流口水囉！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，在逛全聯時，發現一款父親節檔期才會出現的「蘭姆可可慕斯蛋糕」，覺得不錯吃，也沒有酒味，呼籲大家不要錯過。貼文一出，立刻引發討論，「我在等6折買」、「還有別款蛋糕嗎？」、「請問會很甜嗎？」、「孕婦不能吃哭哭」。

大部分網友表示看起來很好吃，「看起來好好吃，要預訂才有嗎？還是店裡就有？」、「嗯！好好吃」、「看起來好吸引人」、「看起來很好吃，偶爾可以邪惡一下」、「看起來好像很好吃餒」、「哇！好心動」、「看了流口水囉！」、「看到這篇後，下班後馬上衝去買，簡單好吃」、「這個巧克力鮮奶油看起來很好吃」。

不過，有些網友並不買單，「每次看到成分表就買不下去」、「全聯甜點好看也不知道好不好吃，每次都只是看看就走開」，也有人質疑這款蛋糕成分竟然沒有酒，「蘭姆蛋糕沒酒味？」、「糟糕，沒酒味就滅火了」、「沒酒味，不給過」、「蘭姆！沒酒味？」、「沒酒味叫什麼蘭姆...」。

此外，有過來人分享購買全聯蛋糕的心得，「全聯的蛋糕系列吃過幾款都還不錯，我剛剛早餐就吃4片裝單條的、微苦又不甜的巧克力口味」、「我吃過香芋布丁蛋糕還不錯，現在有送黃色保冷袋」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全聯 父親節 爸爸 甜點

相關新聞

父親節限定！全聯上架一款商品超心動 老饕狂讚：馬上衝去買

8月8日是父親節，許多人都會購買蛋糕慶祝！近日有一名網友發現全聯有一款父親節限定的蛋糕，覺得好吃也沒有酒味，引來不少網友討論。

網路瘋傳！超商2飲品調出知名手搖店招牌「柚香覺醒307」

台中知名飲料店「八曜和茶」每次經過總是能見到滿滿人潮，而店家獨門的招牌「柚香覺醒307」吸引不少外地人慕名而來。近日，有網友分享自己使用超商的2種飲料，竟能調配出與柚香覺醒幾乎一模一樣的味道，貼文在社交平台上瘋傳，吸引不少人買回家嘗試。

手刀掃貨！台灣超商上架南韓「1爆紅飲品」 全網嗨翻：總算可嘗鮮

台灣便利商店密度高，且購物方便，受到不少民眾歡迎。近日，有網友發現超商竟默默上架1款「南韓爆紅飲品」，開心的發文分享，立刻引...

超商林立…美廉社靠什麼站穩市場？網曝賣點：引進獨家商品、這2物必買

台灣生活機能相當便利，街道上隨處可見四大超商門市，還有賣場、超市等地方可以購物採買。有網友在PTT好奇詢問「美廉社是怎麼生存的？」，引發熱議，亦有內行人分析其屹立不搖關鍵。

在好市多買泡麵少1包！他沒退貨 用這招獲廠商佛心補償

美式賣場好市多因提供消費者無條件退換貨，讓不少台灣人大讚有保障。對此，一名網友分享，近期在好市多買了一箱泡麵，回家卻發現少了一包，後續聯繫廠商後，立刻祭出補償措施，讓他相當滿意。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

早期超佛售價曝光！好市多「1商品」一個月飆漲逾600元 會員崩潰：買不下手

萬物齊漲，不少民眾都感覺到通膨壓力，連主打價格經濟實惠的美式賣場好市多也不例外。一名好市多會員表示，一組2入3公升裝的「Kirkland Signature科克蘭橄欖油」上個月售價1600多元，前幾天去竟然漲價漲到2269元，等於在一個月內漲了逾600元，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。