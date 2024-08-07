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網路瘋傳！超商2飲品調出知名手搖店招牌「柚香覺醒307」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己使用超商的2種飲料，調配出與柚香覺醒幾乎一模一樣的味道。圖／擷取自Threads
有網友分享自己使用超商的2種飲料，調配出與柚香覺醒幾乎一模一樣的味道。圖／擷取自Threads

台中知名飲料店「八曜和茶」每次經過總是能見到滿滿人潮，而店家獨門的招牌「柚香覺醒307」吸引不少外地人慕名而來。近日，有網友分享自己使用超商的2種飲料，竟能調配出與柚香覺醒幾乎一模一樣的味道，貼文在社交平台上瘋傳，吸引不少人買回家嘗試。

一名網友在Threads上發文，表示自己在IG上看到有人說「純喫茶鮮柚綠茶＋原萃烏龍茶＝八曜的柚香307」，身為八曜和茶的忠實粉絲覺得這根本是鬼扯，而自己親自嘗試之後才發現真的太像了，「我宣布柚香307就是這倆調出來的」。

貼文發布後立刻引起網友討論，「厚！煩欸，被你說出來了！我以後在店裡調出來大家都不會崇拜我了」、「今天試了1:1那個柚味比較出來，但是好喝欸！」、「柚香307喝起來就是柚子+烏龍茶+綠茶」、「好省錢！我要買回家自己喝」。

也有實際喝過柚香覺醒307的網友認為，「飲料唯一支持正版八曜和茶！」、「剛剛試啦，覺得八曜還是最頂啦」、「唉，又被騙了，不像」、「個人覺得85度C的紅柚烏龍，比307味道重一點還好喝」、「一直被模仿，從未被超越。味道可能類似，但本質就是不同！」、「鮮柚綠茶多一點比較像，是好喝的飲料，但跟307比味道淡了許多」。

這篇文章甚至釣出「八曜和茶」的小編幽默回應：「周杰倫也有很多個，大家都愛聽『擱淺』或『夜曲』，但只有最初的他唱的最有味道。」讓網友大讚是最完美的答覆。

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