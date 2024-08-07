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手刀掃貨！台灣超商上架南韓「1爆紅飲品」 全網嗨翻：總算可嘗鮮

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有網友發現超商竟默默上架1款「南韓爆紅飲品」，開心的發文分享，立刻引起許多網友暴動。超商示意圖。圖／ingimage
近日，有網友發現超商竟默默上架1款「南韓爆紅飲品」，開心的發文分享，立刻引起許多網友暴動。超商示意圖。圖／ingimage

台灣便利商店密度高，且購物方便，受到不少民眾歡迎。近日，有網友發現超商竟默默上架1款「南韓爆紅飲品」，開心的發文分享，立刻引起許多網友暴動，紛紛興奮直呼，「立刻去小七，全掃回家」。

原PO在臉書社團「韓國首爾、釜山、大邱慢慢玩福利社(包含韓國全區)」表示，現在台灣超商已經可以買到南韓CU便利商店推出的「生檸檬Highball」，自己本來打算去南韓旅遊時，買幾罐當伴手禮，現在可以直接在台灣購買，避免行李超重、飲料爆開的風險。

原PO透露，他晚上8點再來超商一趟時，發現架上已經只剩下一罐，但因為自己不喝酒，所以並沒有買。他分享，台灣超商一瓶生檸檬Highball售價169元，若在南韓買一罐大約要價新台幣110元，不過在台灣買比較省事。

消息一出，立刻引起台灣網友暴動，「台灣可以買到，太棒」、「很難找，總算可嘗鮮看看了」、「剛剛立刻去小七看，還好還剩最後一瓶，我後面跟著一個男生，用羨慕又嫉妒的眼光看著我」、「真的有喔，我跟我妹說，她立馬去小七，真的找到，我叫她全掃回家」、「昨晚下班也買了，開心」。

但也有人不太喜歡這款商品，「苦味好重，應該是檸檬泡太久」、「退冰後苦味更重，要加冰塊保持冰度」、「覺得很難喝，一個檸檬皮的苦味，建議先買一瓶跟朋友嘗鮮就好」、「我也覺得喝起來像藥水」。

據了解，該飲品酒精濃度8.3%，主打內含一整片檸檬而爆紅，在南韓掀起一波搶購潮，甚至一度賣到首爾的CU便利商店大缺貨。目前該商品已在台灣超商上架，一瓶售價169元，8月7日至9月3日優惠期限內，購買3瓶可享82折。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

便利商店 南韓 超商

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