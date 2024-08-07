超商林立…美廉社靠什麼站穩市場？網曝賣點：引進獨家商品、這2物必買

台灣生活機能相當便利，街道上隨處可見四大超商門市，還有賣場、超市等地方可以購物採買。有網友在PTT好奇詢問「美廉社是怎麼生存的？」，引發熱議，亦有內行人分析其屹立不搖關鍵。

原PO表示，台灣超商是7-11和全家獨大，此外還有OKmart和萊爾富，基本上民眾可以透過這四家超商解決日常生活所需。接著，原PO話鋒一轉，好奇「美廉社是怎麼生存到現在還沒倒的」，希望鄉民們可以提供解答。

對此，網友們留言指出，不少門市設立在巷弄內，方便在地居民隨時採買，「規模小可以開在巷弄內，離家近婆媽很愛去」、「就迷你全聯」、「臨時買一把青菜很方便」、「他們就是雜貨店版的小超市，販售米、油、鹽、醬這些」。

再來，不少人點名酒類超便宜，簡直可以改名叫「酒廉社」，留言區大讚「啤酒超便宜」、「酒類多元便宜」、「賣酒店」、「酒類豐富，還常常有200送20抵用券，比全聯、家樂福還都常去」。不過也有網友抱怨，「是有很多三商行自己進口的酒，但有些品牌品質不佳，喝起來像是酒精摻很多的感覺」。

除了酒，網友也認為部分民生用品比其他通路便宜，尤其還會不定期推出即期品優惠，「乾貨便宜，咖啡便宜，結帳快速」、「茶葉蛋+咖啡便宜」、「即期品專賣店」、「跟超商比，美廉社的飲料才是正常價格，常常買2瓶就打折，真的讚」、「台灣還有在賣散裝米的，除了雜貨店大概就美廉社了」、「好懷念以前有賣散蛋，可以買泡麵時順便買蛋」。

另外，有網友分析美廉社會引進獨家商品，「三商行有進的進口物料、調味品，美廉社才有」、「有些國外品牌是三商行獨家進口，其他通路買不到」、「產品線和其他家真的不一樣，沒去過可以去看看，搞不好是你喜歡的」、「美廉社東西跟超商產品線明顯不同，你真的有去買過嗎？」。

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