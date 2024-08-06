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在好市多買泡麵少1包！他沒退貨 用這招獲廠商佛心補償

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因提供消費者無條件退換貨，讓不少台灣人大讚有保障。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因提供消費者無條件退換貨，讓不少台灣人大讚有保障。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因提供消費者無條件退換貨，讓不少台灣人大讚有保障。對此，一名網友分享，近期在好市多買了一箱泡麵，回家卻發現少了一包，後續聯繫廠商後，立刻祭出補償措施，讓他相當滿意。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買味丹肉燥麵，回家拆封時，卻發現少了1包，看到網友建議後，決定將問題反映給廠商客服

這名網友進一步說明，自己大約一小時後就收到廠商回電，因為該口味是好市多限定販售，但客服仍寄送其他口味的產品作為補償，並在隔天上午就收到包裹，大讚客服處理速度很快，也建議有相同情況的民眾，可以致電廠商，就不用跑一趟好市多換貨。

貼文一出後，多數網友都遇過缺件的狀況，紛紛表示「買過油包破掉的」、「進到Costco的商品太常這樣子了，廠商們為何自家產品都會少一包、少一罐、少一件」、「每一箱都少一包，每個都不退貨。味丹賺翻了，難怪每個廠商都要搶著上架好市多」、「哇噢，我都沒數就吃了，下次可要注意了，謝謝告知」、「見識了，誇張，從沒去算箱內的東西」。

不過，也有部分網友分享自身經驗，指出「上次買維力泡麵油包破掉，用臉書跟維力反應，他們直接寄一包麵送我」、「之前石X牧場蛋少一顆，寄Email反映，結果送來冷藏一箱，裡面有溏心蛋、生雞蛋等公司產品」。

好市多 客服 泡麵

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