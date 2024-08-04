早期超佛售價曝光！好市多「1商品」一個月飆漲逾600元 會員崩潰：買不下手
萬物齊漲，不少民眾都感覺到通膨壓力，連主打價格經濟實惠的美式賣場好市多也不例外。一名好市多會員表示，一組2入3公升裝的「Kirkland Signature科克蘭橄欖油」上個月售價1600多元，前幾天去竟然漲價漲到2269元，等於在一個月內漲了逾600元，引發熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張「Kirkland Signature科克蘭橄欖油」的照片，抱怨「這兩瓶為什麼那麼貴，上個月我買1600多而已，今天去買就2269元」。根據好市多官網資料，這款橄欖油一瓶容量達3公升，以一組2入的形式販售，目前售價為2289元。
貼文一出，不少會員紛紛崩潰留言，「太貴了，下不了手」、「需求大於供給」、「有錢人的油」、「N年前最初剛買是兩瓶599元」、「一直漲，漲得很嚇人，早期買2瓶都1000元還有找」、「我是從兩罐600多開始買的」、「+1，我還以為我看錯了（以前住家裡都跟爸媽去買，記憶中也是600多）」、「我也是差不多這價格買了很長一段時間，後來漲到破千，就驚覺漲好多，而今站上2千，若這是台積電股票該有多好」、「我也是差不多5、6百這個數字開始買來做香皂用途，沒想到大約10年內，竟然漲了3~4倍，好離譜的嚇人」。
同時，有網友表示，「這還是次等橄欖油呢」、「認同，好的橄欖油都是用玻璃瓶裝的」、「比較好的油通常會用深色玻璃瓶裝，避免變質」、「透明的瓶子見光容易氧化壞掉，塑膠瓶有塑化劑」。另有內行人分析，「因為氣候因素，全世界的橄欖油都在飆漲，連原產地都漲破一倍以上了」、「今年國際幾個主要橄欖產區欠收，所以價格上漲。」、「國際橄欖油漲到天際，還沒見頂」、「這兩年橄欖減產，所以橄欖油一直不斷地漲」、「烏俄戰爭（沒有葵花油）+西班牙氣候異常（橄欖結果率不到40%）=橄欖油價格暴漲」。
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