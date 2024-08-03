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好市多重新上架「1生鮮食材」！會員驚喜大讚：煮湯超好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日發現好市多睽違許久，終於重新上架「空運新鮮帶皮鮭魚排」，讓她大讚「全鮭魚尾終於回來了！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場發現「全鮭魚尾」終於重新上架，以前都會買3個鮭魚尾，回家剖半煎來吃，現在除了有整份鮭魚尾，還會幫忙剖半，料理更輕鬆。

一名網友分享，近日發現好市多睽違許久，終於重新上架「空運新鮮帶皮鮭魚排」，讓她大讚「全鮭魚尾終於回來了！」。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友分享，近日發現好市多睽違許久，終於重新上架「空運新鮮帶皮鮭魚排」，讓她大讚「全鮭魚尾終於回來了！」。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，不少買過的網友都大讚「煮魚湯不錯，鮭魚尾油脂比較少，我個人滿喜歡的」、「感覺煮味增湯很棒！」、「魚骨肉煮味增湯很不錯，我比較懶惰，整段拿來煮薑絲魚湯或清蒸」、「很棒，但是變貴了」、「魚骨一定是煮味增湯」、「現在賣剖半更容易煮熟，用煎的也容易許多」。

不過，也有內行網友指出，鮭魚尾的價格漲很兇，紛紛回應「我本來以為我看錯價格，鮭魚尾以前一公斤300上下，現在一公斤569」、「我以前買鮭魚尾巴，一斤300多元，回來自己切塊，現在貴到不得了，下不了手」、「沒有去骨嗎？那就沒什麼意思了，現在全聯去骨鮭魚尾大概700塊一公斤」。

好市多 料理 鮭魚

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