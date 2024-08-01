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不愛！好市多「這品牌」貓砂充滿化學味引議論 網留言成分享會

聯合新聞網／ 綜合報導
網友說買到一款充滿化學味的貓砂，最後還是退掉。其他人看完貼文後，馬上留言分享自己所用的貓砂，一下子成了分享會。【Costco好市多示意圖】。圖／聯合報系資料照片
網友說買到一款充滿化學味的貓砂，最後還是退掉。其他人看完貼文後，馬上留言分享自己所用的貓砂，一下子成了分享會。【Costco好市多示意圖】。圖／聯合報系資料照片

貓、狗等動物跟人一樣，都需要排泄。相對來說，愛貓人士似乎比較輕鬆些，不用每天帶貓大人出去走走，但家中仍需準備貓砂和貓砂盆。說到貓砂，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文說買到一款充滿化學味的貓砂，最後還是退掉，其他人看完貼文後，紛紛留言分享自己所用的貓砂，一下子成了分享會。

原PO貼文中表示，原本很期待新買的貓砂，希望能提供家中寶貝貓不同的感覺，「結果這款貓砂一打開包裝，就一股刺鼻的化學味竄出，除了會揚塵、不凝結，也不能掩蓋臭味」，結果，原PO還是在酷澎火速下單，換回之前一直在用的豆腐砂。

有網友看完發文後留言驚呼，「天啊！我差點買了，但當時就覺得怎麼會這麼便宜，怕有鬼」；有人解惑說，「這是紙貓砂，超難用的，我自己住日本都不用紙貓砂，不知道為什麼日本這麼推崇」、「我家的貓是會去用，但那個真的不消臭！我打開房門就差點被牠的便便臭昏」、「這超難用的，我家貓也不愛」、「我們家的也退了，真的很臭，還不好剷」。不過，還是有人喜歡用，「覺得很好用+1」。

一堆愛貓人士看完原PO貼文後，紛紛提供自己現在使用的貓砂品牌供參考，「我用過最好用的是『博識貓，但就是價格高」；馬上有人附和，「我用這款」、「是，我都買原味。趴在沙盆聞，幾乎沒有味道，很神奇，凝結力也很好」。

另有人推薦他牌，「（Plant），貓砂便宜又好用，我都用這牌子，六公斤300元，可以沖馬桶」；有網友覺得混用也很好，「我都跟汪喵的混在一起用」。

Costco 好市多

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貓、狗等動物跟人一樣，不免俗都需要排泄，每日清晨或傍晚總見許多飼主牽著狗寶貝外出，除了讓牠們活動筋骨外，也是為了伺候毛小孩們排泄。相對來說，愛貓人士似乎比較輕鬆些，不用每天帶貓大人出去出去走走，完成排泄這貓生大事，但家中仍需準備貓砂和貓砂盆，伺候貓大人。說到貓砂，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文說買到一款充滿化學味的貓砂，最後還是退掉。其他人看完貼文後，紛紛留言分享自己所用的貓砂，一下子成了分享會。

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