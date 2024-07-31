五星推薦！好市多這商品配地瓜片油香四溢 一票人吃過都大讚

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聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。 美聯社
好市多。 美聯社

許多網友在逛賣場時，看到打折的商品便會立刻購入。近期有一名網友在好市多發現討論度很高的椒鹽薄皮炸雞，正是促銷價，直接買了起來！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，颱風天連續放假，把冰箱的庫存都清空了，趁休假到好市多補貨，看到之前討論度很高的椒鹽薄皮炸雞有促銷價，二話不說直接買起來。原PO表示，配上地瓜片兩者一起氣炸，地瓜會吸取炸雞的香氣，整個油香十足，吃得飽又爽，原PO也強調炸雞是真的好吃，不用出門直接丟氣炸鍋就好，咬下會爆汁很讚，5顆星極力推薦。

近期有一名網友在好市多發現討論度很高的椒鹽薄皮炸雞，正是促銷價，直接買了起來！圖／擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
近期有一名網友在好市多發現討論度很高的椒鹽薄皮炸雞，正是促銷價，直接買了起來！圖／擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

貼文一出，立刻引來網友熱烈討論，「所以皮會酥嗎？」、「請問炸幾分鐘？需要翻面嗎？」、「烤箱可以嗎？」、「看得我也想買了，可是我還需要再買台冷凍櫃還有氣炸鍋才能享用」、「這個太邪惡了，我什麼都沒有看到」。

許多網友同意原PO的分享，「這真的好吃」、「這超好吃」、「炸雞買好幾次了，好吃」、「炸雞好吃，家裡冷凍庫常備」、「好吃，有特價必買」、「我昨天也買了一包，下次來加地瓜試試」、「氣炸加地瓜感覺不錯，謝謝分享」。

不過，有網友認為太油，「太油了，用氣炸鍋還是太油，不敢續買了」、「不好吃，皮黏黏爛爛的，好粉好油」、「我家有人嫌太鹹+太油+皮不OK」、「真的太油了...不推」、「很油，沒有下次了」。

有部分網友提供不同的吃法，「感覺可以再放一點綠色蔬菜，均衡一下」、「我個人不只加地瓜，還加薯條，直衝澱粉最大值，沾到雞汁的油香味，超讚的啦」、「聚會或人多時可以配一盤生菜沙拉搭著吃，不然真的太油」。

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