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全聯1醬料沾水餃口感升級 愛用者力推：成分單純不死鹹

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片

全聯販售的商品種類豐富，價格又實惠，時常引起不少消費者的討論。有網友買了一款「黑豆蔭油」回家當水餃的沾醬，品嘗過後讓他大讚口感升級，不吝嗇地推薦給大家，許多用過的人也力推這品牌的商品原料非常單純。

這名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，這款「黑豆蔭油」是近期上架的新產品，用途有滷、煮、炒、沾、拌、淋等方式。他買了一瓶回家當水餃沾醬，品嘗過後讓他大讚「黑豆蔭油的淡淡醬香+烏醋mix米醋的酸勁口感！看似簡單的沾水餃，卻直接粗暴地把水餃提升了幾個檔次」。

不少愛用者看了原PO貼出的成分表，紛紛給予好評，「拍成分表真的很加分，感謝」、「黑龍的醬油真的不錯，成分都很單純」、「唯一買黑龍，原料單純」、「成分單純，推」、「黑龍牌是我的愛牌，他的醬油都不會死鹹，超讚」、「愛用黑龍，成分單純」、「黑龍成分單純，而且還無麩質」。

還有人說，「你的水餃看起來也好好吃唷（搞錯重點）」、「看了好想吃水餃」、「搞到很想吃水餃」、「感覺煮個麵條也很搭？」、「看起來很讚！吃水餃最愛沾烏醋了，到時來試試」、「水餃配這款醋蔭油實在很美味」。

全聯 水餃

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