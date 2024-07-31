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家長必看！好市多2商品製作人氣點心 全網狂推：高手在民間

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。 聯合報系資料照
好市多(Costco)。 聯合報系資料照

許多家庭都會前往好市多食材回家料理，一名網友最近去逛的時候，買了椰子油跟鮮奶，回家製作銀絲卷給小孩品嘗，竟直呼「比平常還好吃」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，近期在逛好市多時，補了椰子油跟鮮奶，同時看到社團上的大家狂分享，因此自製了角落生物造型的銀絲卷，小孩一絲一絲剝來吃，大讚「比平常還好吃」，讓原PO忍不住質疑銀絲卷究竟有什麼魅力，讓網友們狂分享。

一名網友最近去逛好市多的時候，買了椰子油跟鮮奶，回家製作銀絲卷給小孩品嘗，竟直呼「比平常還好吃」。圖／擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友最近去逛好市多的時候，買了椰子油跟鮮奶，回家製作銀絲卷給小孩品嘗，竟直呼「比平常還好吃」。圖／擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

貼文一出，引來2000多人按讚，不少網友議論紛紛，「銀絲卷是好市多賣的嗎？」、「我前幾天也做了一盤」、「這可以訂購嗎？我想訂...」、「好市多有賣這麼可愛的銀絲卷嗎？」、「差點以為好市多有賣，手好巧哦！銀絲卷對小孩就是有股神奇魅力啊，我小時候吃銀絲卷也會一條一條吃，假裝在吃薯條」。

許多人十分讚嘆原PO的手藝，認為這才是食慾大增的原因，「高手在民間」、「哇，手好巧，高手」、「藝術創作」、「好可愛唷！太厲害了，孩子們好幸福」、「看了都食慾大增！」、「這個銀絲卷也太萌了」、「看起來好好吃喔！」、「長得可愛就更好吃了」、「好可愛欸，小孩一定很喜歡」、「媽咪滿滿成就感」、「感覺不一樣，所以味道自己就會昇華變好吃啦」。

有網友在底下留言廣求食譜做法，「求相關食譜做法資訊」、「求食譜做法，做給孩子吃一定很開心」、「好奇有食譜嗎？很有興趣+1」，也有人同意原PO的觀點，「上禮拜才下單了一批，這個當小孩早餐真的比什麼都好用」。

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