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連烘焙師都大推！好市多「神級甜點」回歸 會員讚爆：不吃遺憾一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多(Costco)。 聯合報系資料照
好市多(Costco)。 聯合報系資料照

好市多商品眾多，又常推陳出新，總是能吸引顧客一去再去。最近有網友發現，他最近去逛的時候，發現一款「神級甜點」又回歸了，他也浮誇推薦「不吃會遺憾一輩子」，引起熱議。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，最近逛好市多時候發現自己最愛的甜點泡芙又回歸了，他大推表示「不吃會遺憾一輩子」，這款甜點也曾被知名烘焙師呂昇達點名「內餡非常有水準，外交官奶油的做法（卡士達混合鮮奶油）」。

文章一出，網友也紛紛留言大推，「真的很好吃，上一次吃過我和小姑都念念不忘，這次終於又開賣了，立馬購入」、「泡芙真的超好吃，終於又有了」、「超級好吃」、「我覺得這個泡芙真的很好吃，上次去很後悔只買一盒」、「放冷凍後更好吃，但沒有到『不吃會遺憾一輩子』的程度」。

但也有人認為，「還好欸，吃到最後還是會吃膩，然後...它就會在冷凍考古區定居」、「個人口味覺得餅皮太甜」、「誇張了」、「太甜了」、「吃了更後悔」、「是沒吃過好吃的泡芙嗎？」。

好市多 甜點

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