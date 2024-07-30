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箱內見1顆發霉奇異果！他質疑好市多刻意隱藏 網全不挺：想像力豐富

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示在內湖Costco買到的噁爛發霉黃金奇異果，並質疑是被「刻意翻過去藏起來」，才會讓他無法在第一時間檢查出來，表示對好市多的水果品質深感失望。貼文一出，不少網友紛紛反駁：「沒那麼無聊啦！」

原PO懷疑黃金奇異果爛掉的那一面是被「刻意翻過去藏起來」，因此打開的時候沒有發現，直到他一顆一顆拿出來要放進冰箱的時候，才驚覺怎麼有幾顆濕濕臭臭的。從照片中可見，其中有一顆黃金奇異果已嚴重發霉腐爛，讓人看了直感噁心想吐。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「好噁心」、「一早看到想反胃」、「還以為是烤馬鈴薯」、「我以為是滷蛋」、「這是有名的松花皮蛋？難得的珍品」，更有網友建議「不要在好市多買蔬菜水果」、「買好市多水果一定要翻面檢查」。

對於原PO的質疑，有網友反駁表示「怎麼可能是刻意，想像力豐富」、「正常來說，如果是員工發現一定會拿掉，不會刻意翻過去藏起來」、「應該不是『刻意翻過去藏起來』，沒有這麼閒吧」、「不太可能藏啦，他們丟東西不手軟的，應該是壓壞受傷出水，悶在底下發霉了」、「被刻意翻過去藏起來，這是不可能的」、「刻意應該不至於，反而其他消費者換顆機率比較高」、「會爛的水果，有95%都是跟箱子盒子接觸面開始，絕對非刻意翻過去」。

還有不少網友回應「進口商品，並非現摘，它來到台灣已經有段時間，多少都有可能出現故障果，一顆算是偶發現象吧」、「箱購本身就不保證全部完美」、「爛一顆已經是人品爆發」。

最後，原PO更新貼文表示，買的時候有稍微檢查，但沒有一顆一顆翻起來，因為看上面很漂亮。他特別提醒「大家以後買奇異果記得要現場一顆一顆翻面檢查啊，有問題直接退」，不然像他們回家才發現，根本沒時間再跑回去退了。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多 黃金奇異果

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