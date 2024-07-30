好市多買咖啡免費送法式甜點！一票會員驚喊：現在才知道

確定不是舊鞋？一名網友到鞋店逛，發現adidas架上一款商品跟其他鞋款明顯不同，看起來就像被人穿過很多次，舊舊、黃黃的，也讓他相當不解，難不成是店家放錯了嗎？貼文曝光後，有網友就在留言區解答，其實這是adidas官方自己拿來「魔改」的，是新鞋無誤。

2024-07-25 11:58