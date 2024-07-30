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好市多買咖啡免費送法式甜點！一票會員驚喊：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，自己到好市多熟食部買美式咖啡，店員竟贈送法式甜點「瑪德蓮」，40元就有咖啡配上小蛋糕，讓她直言「逛完好市多超適合帶一組走」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Instagram」分享，只要在好市多熟食部購買40元的美式或50元的拿鐵，都能免費獲得一個法式甜點「瑪德蓮」，雖然瑪德蓮甜度偏高，但配咖啡剛剛好。

貼文一出後，多數網友都大讚「這組合好划算」、「喝咖啡配甜點，愛了」、「下午茶解決了」、「之前去熟食部都是買熱食，沒買過咖啡，現在才知道」、「逛好幾年了，現在才知道」、「好棒！喝咖啡還送甜的」、「超划算的」。

另外，也有內行網友指出，以前在好市多熟食部買咖啡，會多送一片餅乾，現在改為瑪德蓮，在烘焙坊單塊價格都要至少35元，直言這組合更吸引人。

下午茶 咖啡 好市多 甜點 餅乾

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