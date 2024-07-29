好市多1港式點心征服老饕味蕾 多數香港人搖頭：從沒見過

美式賣場好市多商品多樣，價格又實惠，總是能吸引不少消費者大採購。有一名女網友在好市多買了一款港式點心，大讚好吃又不黏牙，但有香港人卻質疑港式飲茶中沒有這款點心，不解為什麼要叫做「港點」？貼文一出也引起不少討論。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，平常去吃港式飲茶，一籠點心動輒就要百元，但在好市多看到一款奇美的珍珠丸，一袋有55顆、售價385元，讓她忍不住買回家品嘗看看。原PO吃過後讚賞珍珠丸的糯米Q又不黏牙，肉餡的調味很剛好，完全不需要沾醬，只要放到電鍋裡蒸，馬上就能上桌。

不過不少香港人卻說從沒看過這款港點，「香港人表示：從來沒有在茶樓吃過此品」、「這個在香港從來沒見過的食物，不知何解在台灣成『港點』」、「我都是來到台灣才發現有這個港式點心，在香港幾十年從來沒有見過」。

但也有網友認為好吃就好，是不是真的港點不重要，「月亮蝦餅不是泰國菜，同理，好吃就好了」、「不管是不是港點，但我覺得很好吃」、「好吃就好，下次買來試試」、「既然不是港點，那就算是台灣小點，名稱沒有什麼好爭的！好吃是最重要的」、「就跟德國豬腳一樣，遠近馳名，全世界都有，但就是德國人自己沒吃過」。