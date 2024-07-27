好市多新上架1美國零食！一票會員大讚好吃：終於進了

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聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多發現架上有一款新品「奇多火辣起司口味」，直言看到關鍵字「辣起司」就很想買單。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片，是好市多新上架一款「CHEETOS奇多香辣起司分享箱」，一箱有13包，售價319元，讓他直言「看到關鍵字『辣起司』就很想買，已經先衝的朋友，就問一句好吃嗎？」。

一名網友分享，近日逛好市多發現架上有一款新品「奇多火辣起司口味」，直言看到關鍵字「辣起司」就很想買單。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」
一名網友分享，近日逛好市多發現架上有一款新品「奇多火辣起司口味」，直言看到關鍵字「辣起司」就很想買單。圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，有不少買過的網友大讚好吃，紛紛表示「終於進了這款餅乾，超辣、超好吃」、「這個好吃，會辣」、「好吃，但是很辣喔」、「超好吃推薦，希望能上架家庭號大包的」、「這款是從美國進口的，辣度頗高，還有另一種檸檬辣味起多司，希望好市多也能上架，每次美國回來台灣必帶6大包回來慢慢吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「覺得很辣，沒有什麼起司味，偏鹹」、「不怎麼吃辣的我，覺得超辣」、「在別的地方買過，我吃普通辣的人覺得蠻辣的」、「少量吃好吃...吃多了就...」、「前天賣場試吃，真心覺得好吃，但怕胖、而且辣的小孩也不會幫忙吃，所以不敢買」。

好市多 起司

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