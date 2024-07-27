不是三色豆！全聯貨架被掃光只剩1蔬菜 網友全笑翻：絕對不買

強颱凱米直撲台灣，不少人都去超市搶購防颱物資。對此，一名網友分享，家裡附近的全聯被一掃而空，唯一剩下的綠色蔬菜竟是「香菜」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「threads」表示，因為颱風來襲，大家都跑去全聯掃貨，沒想到唯一剩下來的綠色蔬菜是香菜，讓他笑稱「大家到底多討厭？」。

貼文一出後，釣出一票厭惡香菜的網友，紛紛表示「這個東西剩下來很正常，絕對不買」、「再次聲明，芹菜香菜不是食物」、「就算世界末日，我也不會吃香菜的」、「這個東西甚至不應該出現在貨架上」「香菜有毒呀」、「估計還會有終極三色豆陪伴香菜」。

不過，有不少喜歡香菜的網友現身護航，回應「抱歉了各位我是香菜人，吃麵線吃米血糕一定要加才夠味」、「香菜是花生捲冰淇淋跟大腸麵線的精髓，大家都不懂」、「今天煮麵才加了一大碗香菜，超讚」、「香菜怎麼了？今天才吃香菜麵的女子」、「香菜明明就很好吃」、「香菜我個人超愛的，就像排骨蘿蔔湯沒香菜就是少了靈魂」。