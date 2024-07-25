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adidas架上的鞋比腳上的還舊？網見真相驚：貧窮限制了我的想像

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到鞋店逛，發現adidas架上一款商品跟其他鞋款明顯不同，看起來就像被人穿過很多次，舊舊、黃黃的。圖擷自《爆廢公社》
一名網友到鞋店逛，發現adidas架上一款商品跟其他鞋款明顯不同，看起來就像被人穿過很多次，舊舊、黃黃的。圖擷自《爆廢公社》

確定不是舊鞋？一名網友到鞋店逛，發現adidas架上一款商品跟其他鞋款明顯不同，看起來就像被人穿過很多次，舊舊、黃黃的，也讓他相當不解，難不成是店家放錯了嗎？貼文曝光後，有網友就在留言區解答，其實這是adidas官方自己拿來「魔改」的，是新鞋無誤。

原PO在臉書社團《爆廢公社貼出這雙「adidas Ultraboost」，可以看到明明是在展示給顧客的架上，卻不像是新品，也讓他不禁直呼：「這是怎麼回事？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「同款同尺碼，右腳比較髒，所以直接換了」、「工業風」、「戰損變體版」、「被調包」、「暑假期間看到什麼都不要太意外」。

另外，也有內行人跳出來解答，其實這是adidas官方為了解決Boost很難顧、髒掉、氧化黃掉不好看等問題，便拿白色的款式來魔改，最終這款「舊化」的鞋也誕生，包含鞋面以及大家最在意的Boost中底，都套用了舊化手法，來讓鞋子看起來髒髒的，不過這邊的舊化僅是顏色上而已，並沒有動到鞋子本身結構。

有網友也不禁笑道，「貧窮限制了我的想像，但想像複製了我的貧窮，當初我丟掉的舊鞋，現已經成為最新款的造型」。

adidas 爆廢公社

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