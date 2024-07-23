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好市多藥局1物「從千元殺到397」 他直呼佛心…一票人反推：不信邪可買

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多。 聯合報系資料照
Costco好市多。 聯合報系資料照

好市多商品琳瑯滿目，從食物到生活用品應有盡有，吸引一票會員愛戴。近日一名網友分享，他在好市多藥局內驚喜發現一款顳溫槍正在出清，原價1,390元，現在殺到只要397元，直呼：「真的太佛」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說中》發文指出，他認為這台顳溫槍準確度比額溫槍好，量的位置在太陽穴，很適合抗拒耳溫槍的小朋友使用，並沒有像許多人說的這麼難用，「而且這個價錢真的太佛了，應該是純出清就不會再補貨了，外面藥局397元，根本買不到什麼東西」。

網友推薦這款顳溫槍。圖擷自《今購百科》
網友推薦這款顳溫槍。圖擷自《今購百科》

貼文曝光後，多數網友搖頭，「公司因疫情買不到額溫槍先買這個，難用到被保存起來了」、「便利性來說額溫槍比較好用，但最準還是耳溫」、「真的很難用，而且穩定性不高，建議不信邪的去買一買」、「這個量測數值根本不會被醫療單位給採用，他們都還是以耳溫槍做為體溫紀錄的基準」。

不過也有網友說，「覺得不錯用欸，我有一支」、「這支我覺得挺好用的，它需要多次取樣，所以要壓鍵在額頭來回掃一下，等到沒有更新值（B聲）再放開看讀值」、「使用上我覺得算便利，量小孩耳溫太困難，但這款誤差有點大，我都會量個幾次，排除偏差大的數值取平均」。

Costco 好市多

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