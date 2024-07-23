好市多上架1款冷凍食品！一票會員大讚：肉質超嫩又美味
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多冷凍櫃，新上架1款「炙烤雞肉串」，為了嚐鮮買回家享用，大讚香氣誘人、雞肉很嫩、吃起來相當涮嘴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，近期在好市多看到1款新上架的「炙烤雞肉串」，買回家享用後發現，除了有燒烤香氣、日式照燒醬也相當入味，加上雞肉口感超級嫩，吃起來相當涮嘴，只要加熱就可以吃，非常方便。一包20串529元，換算下來一串不到30元，大讚CP值超高。
貼文一出後，不少買過的網友都大讚好吃，紛紛表示「上禮拜假日在家跟朋友聚餐就買這個來吃，真的超方便，我跟我朋友都覺得很好吃」、「上週買一包，根本撐不到一個禮拜，每天晚上配酒超快就吃光了，好吃」、「這好吃，超便利的，只要氣炸鍋，加熱即可吃，囤幾包放在冰箱，宵夜配啤酒」、「這個真的很好吃，肉不會柴柴的，以冷凍肉串來說算好吃！」、「這個好像是新品，我前兩天去看到就買一包回家吃了，肉真的有嚇到我，很香很嫩」。
此外，有網友認為這款商品CP值滿高，表示「真的不算貴欸！現在台北烤肉串沒有3、40元買不到欸」、「不錯耶！這樣一串才20幾元而已，可以吃到爽」、「居酒屋肉串都很貴，都是塞塞牙縫而已，真的要吃到爽，只能買這種來過過癮」。
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