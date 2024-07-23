好市多上架1款冷凍食品！一票會員大讚：肉質超嫩又美味

有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文分享，她表示「雖然沒有很需要，但看到沒買太難過」。看見賣場正在推特價商品出清，一個分裝油瓶僅賣5元，讓她非常心動。照片曝光，意外掀論戰。

2024-07-23 09:29