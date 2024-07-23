全聯600元罐頭不是最頂！老饕大推「4位數」罐頭界精品：辦桌冷盤常客

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯看到1款罐頭，價格高達665元，驚呼是目前看過最貴的罐頭！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出一張照片，直呼「這應該是我目前看過最貴的罐頭了！」，從照片中可以發現，這款罐頭是來自秘魯的「鮑魚罐頭」。

一名網友分享，近期在全聯看到1款罐頭，價格高達665元，驚呼是目前看過最貴的罐頭！圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

貼文一出後，部分買過的網友大讚「整罐不開罐，放電鍋蒸一杯水後，開來吃，你會覺得很不一樣」、「拿來燉雞湯很讚」、「過年都會買來切片＋美奶滋」、「不開罐蒸煮，口感會更好」、「這不是最貴的，還有更貴的⋯因裡面的大小產地，價格都不一樣」。

不過，有不少老饕指出，「還有更貴的車輪牌」、「車輪牌貴多了，罐頭界的精品」、「車輪牌鮑魚罐頭，一罐4千多，是不少辦桌、餐廳冷盤的常客」、「我媽說，車輪牌鮑魚在民國60、70年代，一罐就要500元台幣，高級禮品」、「有名的品牌是車輪牌的，以前都是拿來送禮的，煮成鮑魚粥還蠻好吃的！」、「車輪牌真的墨西哥灣鮑魚，過年一罐差不多5千多，平常也要4千多」。