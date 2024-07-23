家樂福商品特價出清1個5元她呼「不買不舒服」 網掀論戰
有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文分享，她表示「雖然沒有很需要，但看到沒買太難過」。看見賣場正在推特價商品出清，一個分裝油瓶僅賣5元，讓她非常心動。照片曝光，意外掀論戰。
原PO透露，她在新北三重五華街的家樂福超市，看到原價120元的分裝油瓶正在特價出清，現在一個才賣5元，覺得價格出奇的便宜「雖然沒有很需要，但看到沒買太難過」。
照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，許多網友紛紛留言「便宜」、「為什麼別人的阿福總是有好康」、「這裝料理米酒很好用」、「買來噴陽台的盆栽」、「我裝醬油，挺好用的」、「裝檸檬汁好像不錯」、「比菜市場賣的還便宜，還有發票」。
不過，有買過的網友則表示「一開始很好用，久了會卡油就不好用了」、「很難用，瓶口太窄，要漏斗才能倒油進去，而且很容易摔破」、「上面黑頭用沒幾次斷了」、「用過這種的，就沒再買過，頭一段時間就會脆化，要另外買頭更換」、「果然是拖油瓶」、「就算五元出清也不會買，這個只適合裝非油類的，油類用久了會卡住」。
也有網友開玩笑地說「買來年底聚餐交換禮物」、「這是不是好像之前1元加購的商品？」、「我的話我不會買，我是很理性消費者，不會因為那個東西便宜就特別買」、「5元而已，壞了就丟掉，沒事」、「之前家樂福超市店消費滿400元贈送一瓶，回家試用到現在都還在服役，上面的嘴，蝦皮有賣一個5元，可購買替換。總之，算是加減不錯用的商品啦」。
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