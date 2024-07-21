好市多「1飲品」限時大降價400元 她爆買30箱：還會再搬20箱

美式賣場好市多時常推出商品優惠活動，一名女網友分享，一款名為CAPETTA MOSCATO的微甜白酒，原價一箱6支要1999元，近日推出優惠價格只要1599元，等於省下400元，於是買了50箱，引發討論。

原PO在Threads貼出兩張照片，在好市多賣場裡，有兩台推車堆滿了一箱箱的酒。原PO表示，這款義大利微甜白酒原價一箱1999元，現在特價一箱1599元，便宜了400元，優惠期限只到7月25日。

原PO提到，由於家中經營民宿，因此會買酒送給客人享用，照片中兩台推車總共裝了30箱，「工作人員人很好的幫忙推到了結帳櫃檯，不然真的重到不行」，也透露過幾天還要再去搬20箱回家。

對此，有網友好奇「這麼大量應該可以請好市多送吧！我之前買貓砂，也是直接搬一箱去結帳寫單，後來打電話寄信寫單，原PO則回應說，「這個酒類好像不能配送到府，不過結帳的時候他們有給名片，說大量購買可以打電話請他們先準備好」。

此外，不少網友留言表示，「這個超好喝」、「這個好喝，拿來料理也可以」、「可以拿來做提拉米蘇」、「前天有喝，太甜了」、「這個很甜，單飲有點濃，加冰塊或氣泡水更讚」、「昨天有看到妳們全家在搬耶」、「我以為是洋酒行來掃貨」。

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