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吃到停不下來！好市多上架「日本人氣零食」 會員暴動：已手刀衝去搬2箱

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

好市多商品眾多、價格實惠，有著大票擁護者。最近有網友發現店裡悄悄上架了一款「日本國民零食」，馬上引起會員暴動，有人立馬手刀去搬了2組回家。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示日本超人氣零食Calbee薯條近日上架，一組有12包，售價為415元。奶油與馬鈴薯的經典搭配，口感酥脆，讓人一根接一根停不下來。

日本超人氣零食Calbee薯條近日上架，一組有12包，售價為415元。圖／取自今購百科
日本超人氣零食Calbee薯條近日上架，一組有12包，售價為415元。圖／取自今購百科

此文一出不少會員心動留言，「每次去日本必買耶，但杯裝很佔空間，感謝好市多引進」、「感謝分享，已手刀衝去搬2箱回家」、「這超好吃」、「還好去日本沒買」、「居然」。

不過也有人指出價格其實跟日本沒有差很多，「日本買價格好像沒差多少，不過可以挑選牛油或是醬油口味，如果以相等重量來看，大約400元台幣」、「台灣通路幾乎都沒進經典的杯裝，應該是效期太短的關係」。

好市多 薯條

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