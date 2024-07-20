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全聯驚見1款「神級白米」！網友全笑翻：商品包裝很會

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照片

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友近期逛全聯時，發現一款白米，商品封面寫下「神級滷肉飯」，讓她立刻被吸引購買，回家後才想到「說有米了⋯那滷肉汁怎辦？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己近期在全聯看到一款白米，商品封面寫下「神級滷肉飯」，因為非常愛吃滷肉飯，立刻就購買一袋，但回家後才發現不對勁，好奇發問「話說有米了⋯那滷肉汁怎辦？」。

一名網友近期逛全聯時，發現一款白米，商品封面寫下「神級滷肉飯」，讓她立刻買回家。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
一名網友近期逛全聯時，發現一款白米，商品封面寫下「神級滷肉飯」，讓她立刻買回家。圖/取自臉書社團「我愛全聯-好物老實說

貼文一出後，不少網友都指出矛盾點，表示「冠軍滷肉飯的靈魂是滷肉，不是飯啊！這包裝很會欸」、「以為煮好飯自動變成滷肉飯？」、「應該要附贈滷肉」、「我覺得飯的品質也是很重要，現在很多名店都煮過硬或過軟或者用品質很差的米，主角再美，配角也要厲害才行」、「乾，那下次還可以出冠軍蛋炒飯專用米⋯」。

不過，也有部分買過的網友很推薦，指出「滷肉飯的米真的有差，要使用比較Q彈的米種，這樣才不會太軟爛沒有口感」、「打開倒進碗裡就能吃，相信我」、「滷肉飯的重點就是飯要煮硬一點，要粒粒分明」、「煮出來有滷肉味」、「水量稍微用多一點，就會好吃」。

全聯 滷肉飯

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