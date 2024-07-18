他想在好市多買冷氣求推薦廠牌 網友獨排眾議推這牌CP值更高

2024年的6月被氣象學家記錄為「史上最熱的6月」，而台灣進入7月後，高溫還在繼續往上爬升，許多人都躲在冷氣房中避暑，一台好的冷氣，在今年顯得更為重要。有一位網友想在美式大賣場買冷氣機，發文請問大家，之前有在美式大賣場買過冷氣機嗎？評價如何？

之前可能沒有在美式大賣場買過冷氣機的原PO，昨（17）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文請問大家在美式大賣場買過冷氣機嗎？對賣場的評價如何？而賣場的售後服務又是如何？進一步詢問有無推薦的冷氣廠牌，大金、開利、夏普，哪一個比較好呢？

網友們看完發文後，紛紛發聲推薦自己擁護的品牌，「冷氣要買日立」、「三菱重工超讚」、「大金、日立 」、「當然是大金」，有人更列出心目中的冷氣排名，「台灣冷氣排名，三菱重工／日立／大金／國際，本排名是可以認證的」。

其中大金顯然擁有較多支持者，「大金＋1，真的很省電又耐用，用10幾年都不是問題」、「大金，省電又靜」、「大金啊，我家開整天3台吹兩個月不到3000元電費」、「我家安裝冷氣大金，省電又靜，共有4台。注意事項如下，1.房間內空間選擇機型、2.安裝室內機排水管路非常重要、3.室外機機架材質」。

但也有人詬病大金的安裝與維修，「大金比較好，但是假如是安裝等等，你就要求神拜佛，來一組比較專業的。尤其是他管線配置，跟後續的一些細節，一定要注意！」、「也是覺得大金很好，買了但不到3年就故障了，叫維修從星期天排到星期五下午（目前還沒來）才能來看，師傅看而已喔，如果需要維修真不知還要多久呢？」

大金雖有很多擁護者，但也有人覺得它牌CP值更高，「夏普冷氣還不錯，雖然比較少人討論，但CP值蠻高的」、「我是用大金、但是很多朋友也有用好市多的開利及新的夏普都很滿意，CP值開利和夏普高於大金，參考」。