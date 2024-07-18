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他問如何清除衣領及衣服腋下黃黃汗漬 網一致推薦過碳酸鈉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友請教大家，留在衣服上的黃黃汗漬到底要怎麼清除啊！圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」
網友請教大家，留在衣服上的黃黃汗漬到底要怎麼清除啊！圖擷自臉書「我愛全聯-好物老實説」

炎炎夏日，隨便動一動就汗流浹背，每天穿淺色或白色襯衫的上班族更有感，因為衣領或腋下容易流汗的地方常留黃黃的汗漬，丟洗衣機也無法洗乾淨，最後只能買新衣取代，荷包容易失血。有一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文請教大家，留在衣服上的黃黃汗漬到底要怎麼清除啊！

發黃的衣領及衣服腋下，一直是家庭主婦的惡夢，也是上班族的頭痛問題。因此原PO日前在社群平台請教其他人去汙的方式，獲得各家秘方，而他採取最多人建議的方法，實驗去汙的結果，出乎意料的滿意。

網友們在該發文下方傾囊相授自家秘訣，「過碳酸鈉」、「泡檸檬酸」、「黑皂液」、「雙氧水泡一泡就可以了」，其中過碳酸鈉是最多網友推薦的處方，「溫水溶解過碳酸鈉再浸泡衣服一天，可以有效去除衣服黃斑」、「溫水+過碳酸鈉泡一晚。我昨天才用過，領口地方真的變乾淨」、「過碳酸納+1，生小孩後才知道的好物，而且不知道是不是我的錯覺，有時候把放久發黃的T恤泡完過碳酸納，可能感覺還沒那麼白，但是一曬過太陽就變得更白」。

一些不曾使用過碳酸鈉去除衣服黃斑的人，也藉此機會提問，「如果是棉T是否也可以？上面原有的印花圖案字樣，會退色掉嗎？」網友回應「棉T、雪紡還有小孩子的衣服都可以，真的用過就回不去，用量超少但效果超好，更舉例說明『前天衣服不小心滴到蜂膠，泡一晚過碳酸鈉，不用沖洗，直接跟要洗的髒衣服一起洗，超乾淨』」。

不過有人不贊同用過碳酸鈉，認為還是有瑕疵，「泡太久會褪色」、「我泡過喔！二分之一童裝的原子小金剛變淡了」、「1.（棉T）可以、2.要看衣服品質，沒有一定，染色的有的會掉色，轉印圖案有的也會脫落，我試過很多衣服，大多數都沒事，少部分一兩件洗完直接報廢」、「它是屬氧系漂白劑，只是沒有氯系漂白（新奇）那麼強」。

原PO採用網友的建議，用過碳酸鈉清洗汗漬後，17日更正發文內容，文字間充滿喜悅之情，「週末照大家說的，把衣服泡在溫的過碳酸鈉水中，隔天我用水沖洗，再用洗衣機洗，至少除掉90%的汗漬了，省下買新衣的錢，開心啊！」

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