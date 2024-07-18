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超划！熱心媽激推好市多「名牌特價書包」 卻意外掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文分享，她表示日前去逛好市多的時候，看到有在賣TIGER FAMILY的書包，她覺得這款書包價差很大，超級划算。照片曝光，意外掀起網路正反論戰。

從照片中可見，這款TIGER FAMILY兒童護脊書包，強調有效減經學童的肩部壓力，有專業「護脊」功能，全系列書包不超過1公斤，依花樣款式的不同，價格雖略有差異，但皆3千元有找，同時還送四樣贈品，有雙層鉛筆袋、資料夾、補習袋及一組鉛筆，原PO覺得這樣的價格相當划算。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這很難背，小孩背這種太重」、「我也覺得，後來換它牌有輕一點」、「有，小孩都嫌重」、「真的比較重，當初也是看廣告打很兇買了兩個，小孩回家背到哇哇叫，裡面沒放書本就有點重了」、「再給我一次機會，我不會買這家的書包」。

不過，有不少使用過的家長回應「背起來不會重啊」、「妳有背過嗎？我兩個小孩小一背到小六畢業欸，我女兒超級瘦小，沒聽她喊重過，這種書包提起來有點重量，但背起來沒什麼負擔喔，我有試背過」、「拿起來真的不輕，尤其裡面有裝東西，但我背起來後發現，疑！怎麼這麼輕，為什麼我們小時候都沒這種東西」、「非常好用，我兒子小二背到小六，背不壞耶」。

還有網友表示「可是超容易髒」、「非常認同，我女兒使用不到一個月，看起來像背了一年」，有熱心網友回覆「Tiger書包還能回原廠洗澡這部分蠻棒的」、「可以送回原廠洗，690的樣子宅配會來家裡收，剛剛洗完」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco TIGER 好市多 書包 護脊

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