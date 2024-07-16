他問這抹醬太多如何保存？ 引網友熱議並分享2方法

專職家庭主婦與主夫，例行工作要承受的壓力並不比上班族少，雖然每日不離柴米油鹽醬醋茶，但要如何變化出有滋有味的三餐才是最燒腦的，這時各式各樣的調味料便派上用場。而大多家庭為了省錢會在賣場特價時多買一點物品當存貨，這時保存方法就變得很重要，有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提問一款抹醬太多了，要如何保存呢？引起其他人熱議和分享。

原PO貼文中直接提問大家，「這款抹醬太多了，想知道這款抹醬要如何保存」，引起許多有買過這產品的網友們紛紛分享自己的保存方式，「分裝冷凍」、「抹在錫箔紙上捲成長條後冷凍，每次要用的時候切一片跟著麵包回烤」、「用密封袋壓扁冷凍，要吃的時候切一塊下來」、「我是裁剪烘焙紙，然後分裝冷凍」、「分裝，但我用烘焙紙做成小包裝，再用夾鏈袋裝起來，不然烘焙紙用到生生世世！」有人也提供更省事的方式，「一條吐司，當你吃完吐司，抹醬應該只剩1/3左右」、「我是買貝果2條一次塗完，放冷凍，要吃時再微波」。

許多對產品有興趣的人提問，「想問這跟鮭魚口味哪個好吃」、「請問一下這個抹醬是甜的還是鹹的，因爲想買可是怕買到甜的」。也有網友覺得自己DIY抹醬更有成就感，「這有啥好買，X聯不就有賣奶油乳酪，如果單抹奶油乳酪覺得太單調，可加蜂蜜、果醬、果乾，這才一種口味容易膩」。

也有網友提醒熱量問題，「這好罪惡，好肥喔！可是我好想吃」、「會胖」、「我都是買一盒醬+一盒可頌麵，將醬抹在切開的可頌內（濃濃的醬喔），但要分批吃，不然3天胖1Kg，一半放冷藏（烤箱溫度120度烤15分左右），酥酥脆脆的口感2天內吃完，一半放冷凍（要吃前一天要放冷藏，烤箱溫度100烤20分），口感一樣既新鮮又不會吃太多膩了，因為我太愛吃這樣的搭配，所以看到必買」。