他讚台灣人好市多排隊試吃守規矩 見識美國同賣場試吃沒人在排隊

一位旅居美國的台灣人到好市多在LA的某家分店採購，順便比較一下台美兩地相同物品的售價，他發現有些同性質的物品在美國這邊的售價更便宜點。因為他去好市多的那天恰巧是假日，許多食物區都在試吃，購物人潮從四面八方伸手拿試吃品，沒有人像台灣消費者那樣乖乖排隊，他不禁稱讚「大部分台灣人真守規矩」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，利用假日去LA的某家好市多分店購物，因為是假日，店內食品區每個走道都有試吃，原PO在這裡看到試吃的人從試吃員的四面八方伸手拿試吃品，完全沒在客氣的，也沒有人在排隊，一度讓習慣排隊的他沒辦法適應，幾乎拿不到試吃品。這時他忍不住稱讚台灣的消費者，「試吃的時候都按順序乖乖排隊」，他知道沒排隊是不對的，「所以台灣正義魔人到LA來看看，就知道大部分台灣人真守規矩」。網友們則留言回應，「昨天去好市多也發現美國人沒在排隊的，但我一直叫兒子排隊去拿，害我一度自我懷疑」、「台灣Costco有網路糾察隊志工，當然比較守規矩」。

針對原PO文中提到同性質物品美國的分店售價比較便宜這部分，有人質疑說「台灣薪資所得跟美國似乎差有點多，東西價格居然差不多」。有網友分享自己逛美國賣場的心得，「有機鮮乳便宜又好喝 」、「建議可買粉紅椰子汁，這2年好市多有出他自己的品牌，可惜我沒買過。食物的話見仁見智，你常居美國就入美國的Costco社團，裡頭非常多人在分享」、「美國Costco牛排好吃，剩下覺得和台灣差不多，有人推薦什麼厲害的東西嗎？」

而每間Costco分店所賣的東西亦有其差異性，居住在美國其他地區的人解釋，「美國的Costco要看地區，華人多的地方，亞洲食物就多，華人少就幾乎沒有，像我看別人說他在加州哪區（華人多的地方）看到旺旺仙貝，但是我這的Costco啥都沒有看到」。