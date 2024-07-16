大賣場摩艾石像雕刻調降售價 網好奇問：它可做何用途？

無論是否曾去過玻里尼西亞東部的復活節島旅遊，多數人對於該島上的拉帕努伊人摩艾石像雕刻均耳熟能詳，巨大的頭像由整塊岩石雕刻而成，肩部以下深埋於泥土中。有一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提醒大家，賣場的摩艾石像復刻縮小版已降價到2000元，可以下手了。有人看完貼文後開玩笑的說，「真的不知道，連原版的能幹嘛，現在也還沒研究出來」。從圖片可見，該摩艾石像產品的體積確實不算小，買回家到底要當擺設還是有其他用途，可能是很多人心中的疑問。

網友們多數丈二金剛摸不著頭腦，忍不住在貼文底下發問，「請問這個可以幹嘛用？不好意思真的不知道」、「是嫌家裡太大？還是炫耀家裡是大坪數？買這個做什麼？」有人幫忙回應「室內、室外裝飾用！」、「（農曆）七月到了，下面用一個氛圍燈，顏色綠光，保證很有感覺」、「摩艾表示：買我，不要問我有什麼用」。也有人留言，「台灣有很多無聊當有趣的人會去買，自以為別人會覺得他們很幽默，但不知外人看他們是蠢」、「很可愛就跟家裡擺公仔娃娃一樣，展示品」、「跟很多藝術品雕刻一樣的作用，就是裝飾欣賞用」。

多位網友開玩笑說，「真的不知道，連原版的能幹嘛現在也還沒研究出來」、「就當作買個景品公仔」、「鎮宅」、「就跟花瓶放家裡不插花，差不多意思」，還有人幽默的提供此雕像的其他用途，「之前朋友把它上面開洞當作存錢筒」。事實上以前曾出現過更小型，可以當面紙盒的同款雕像，因此也有網友覺得「面紙盒的實用性較高」。

有人看完貼文則非常感興趣，「2000元耶好心動，好想再買一隻，但沒地方放了」、「我在3000元的時候挑戰過，想是否再衝一波」。也有網友想知道哪家分店可以買得到，「哪間好市多在特價？」有人回覆「前天嘉義店購入，只剩3隻，結帳刷出來3000多元，當下反應才派人確認及更改（價格），感覺是有點廢」、「不是每家分店都降價，有的早就賣完，哪來的商品賣2000元，版主應該註明在哪間分店看到這個價錢！」

也有人發言幫踩煞車，「你可以慢一點再買，應該會再降價，低成本超高利潤」，在物價高漲的今日，網友們覺得2000元的擺飾實在太貴、不實用，「2000元可以買13個雞腿便當」、「2000元寧願繳電費，開冷氣吹到爽」。