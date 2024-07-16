好市多新上架1美食「料多又鮮甜」 老饕大讚：超有誠意

夏天高溫溼熱，讓蚊蟲更加活躍，不少人飽受蚊子叮咬之苦。有一名網友表示，家裡住在12樓，但卻還是有蚊子入侵，換了新紗窗也沒改善，結果最近試到了一款廣受好評的防蚊掛片，一個多禮拜以來真的不見蚊子了，不少過來人也大讚真的很好用。

2024-07-11 14:33