聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多新上架1美食「料多又鮮甜」 老饕大讚：超有誠意
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現冷凍庫有一款「鮮味小卷炊粉」，因圖片很吸引人，決定買回家嚐鮮，回家發現配料相當豐富，有8隻小卷，不僅吃起來鮮甜，湯頭也非常好喝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多買了一款「鮮味小卷炊粉」，原本以為外盒圖片只是參考用，買回家發現真的有8隻小卷，配料相當豐富，湯頭也很鮮甜，除了有小卷的鮮味，芋頭味也非常濃，一盒679元，約4-6人份，覺得物超所值。
貼文一出後，不少買過的網友都大推好吃，紛紛表示「老實講很有誠意，而且食材都分開」、「真的好吃，小卷就是小卷，炊粉就是炊粉，真的鮮」、「去年特價的時候有買，真材實料真的不錯」、「我也買過，湯頭鮮 、料實在，會一直想回購」、「我們家也很愛吃，但有一陣子沒看到」、「它有時會特價，我就會買個兩組」。
此外，也有內行網友分享料理方法，表示「我都單人份料理，一次一包湯底，加入一點點芋頭油蔥，一小坨米粉，再加幾顆魚丸，加入小卷，再加點白菜，就是非常簡單又豐盛美味的一餐。買回來時，可以把芋頭弄小塊，把米粉分成小份，要煮的時候很方便」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言