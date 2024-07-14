童年最愛！好市多上架起司捲心餅 她曝回憶：國中必吃

網友近日逛好市多發現懷舊零食「起司捲心餅」，還剛好遇到特價，她回憶起國中時吃餅乾，都會因為起司味太濃郁，被同學詢問「在吃什麼？」引起不少人都有共鳴，直呼是小時候必吃的餅乾，不過也有人提醒，這款餅乾非常鹹、鈉含量很高，不能多吃。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她近日逛好市多時發現上架「冠寶起司捲心餅」，她表示國中時最喜歡吃這款餅乾，記憶中濃濃的起司味，吃的時候同學都會靠過來問「在吃什麼？」

原PO說，這次還剛好遇到特價，因此立刻就買了，買完便與老公在車上迫不及待開吃，「和小時候的味道一樣很濃郁，裡面是單獨包裝真好，不會怕吃不完軟掉，也可以隨時找人一起吃」。

根據好市多官網的商品敘述顯示，「該款產品為香脆捲心餅包覆鹹味起司醬。小包裝組合方便食用及攜帶」。

不少網友小時候都很喜歡吃，不過也很多人提醒這款餅乾口味很鹹，「以前好吃，現在好鹹」、「小時候我也很愛，長大後反而不愛，因為太鹹了」、「好吃，不過鈉含量很高」、「我覺得太鹹。上次買了一包洋芋片（科克蘭），我也覺得太鹹」、「鹹！沒以前好吃了」、「不行，越吃越鹹，吃完一箱可能要進醫院」。

有網友分享自己的獨門吃法，「我喜歡放在冷凍再吃」、「我都會把餅乾先吃掉，再吃起司，好吃的留在後面」、「昨天有買，冰在冰箱也很好吃」。