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比日本便宜！好市多引進「1商品」用途曝光 網讚：好有質感
美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛，日前有網友分享一款「無印風」的麻布購物保冰袋，曾在日本的好市多引起會員暴動，如今引進台灣，吸引網友們熱烈討論和購買。
有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，台灣的好市多日前上架販售日本好市多才有在賣的保冷袋，開心直呼「台灣賣的價格好像比較便宜喔」。從照片可以看出，這組「麻布保溫保冷購物袋」，包含一個60公升保冷袋、一個45公升保冷袋以及一個20公升的收納式購物袋。其用途廣泛，除了可以用來購物、旅遊，加入冰塊還可增加保冷效果，弄髒了可以水洗。賣場售價為一組699元，官網售價為769元且包含運費。
不少網友看完表示「心動了」、「之前好多代購日本Costco限定保溫袋，一組開價台幣2000多，那時買的人真的會幹死」、「比在日本買便宜一些，日本要3988日幣（約新台幣783元），可以下手」、「今天在中和店有購入，有不少組被翻的亂七八糟都解體了」、「這個配色可愛欸」、「很有質感欸」。
這款「麻布保溫保冷購物袋」除了有三個袋子可供收納、裝東西，還附上一個迷你保溫袋吊飾，也讓網友大讚「前面的小包包吊飾好可愛」。不過有網友在使用一陣子後，透露「這種材質的帶子很容易斷掉」、「我的兩邊帶子全斷」、「帶子部分不管買哪款很快就斷掉或是裂掉，完全不信任好市多提袋」。
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