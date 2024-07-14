比日本便宜！好市多引進「1商品」用途曝光 網讚：好有質感

美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛，日前有網友分享一款「無印風」的麻布購物保冰袋，曾在日本的好市多引起會員暴動，如今引進台灣，吸引網友們熱烈討論和購買。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，台灣的好市多日前上架販售日本好市多才有在賣的保冷袋，開心直呼「台灣賣的價格好像比較便宜喔」。從照片可以看出，這組「麻布保溫保冷購物袋」，包含一個60公升保冷袋、一個45公升保冷袋以及一個20公升的收納式購物袋。其用途廣泛，除了可以用來購物、旅遊，加入冰塊還可增加保冷效果，弄髒了可以水洗。賣場售價為一組699元，官網售價為769元且包含運費。

不少網友看完表示「心動了」、「之前好多代購日本Costco限定保溫袋，一組開價台幣2000多，那時買的人真的會幹死」、「比在日本買便宜一些，日本要3988日幣（約新台幣783元），可以下手」、「今天在中和店有購入，有不少組被翻的亂七八糟都解體了」、「這個配色可愛欸」、「很有質感欸」。