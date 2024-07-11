快訊

美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

鄭文燦律師火速整理抗告書 桃院派車送交高院！最快明日有結果

鄭文燦關押買了「3物品」未吃所方晚餐9時熄燈 桃監曝他首夜心情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他舉多項優點推薦好市多一款無線耳機 網附和稱讚好用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友使用一款無線耳機後，覺得它CP值高，蠻值得推薦一下。（美聯社）
網友使用一款無線耳機後，覺得它CP值高，蠻值得推薦一下。（美聯社）

時下使用無線耳機的民眾越來越多，除了時尚感及無線牽絆的方便性外，降噪音功能亦更加精進，價格還有多種選擇，讓無線耳機逐漸成為一種流行趨勢。有網友使用一款無線耳機後，覺得它CP值高，蠻值得推薦一下，因為它很輕量化，降噪功能不錯，音質也不差，麥克風收音效果還挺強，電池的續航力也在可接受範圍。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，前陣子在好市多買jabra Elite 4 Active來當作健身房專用耳機，使用一段時間後，覺得CP值高，值得推薦一下。

原PO列舉這款無線耳機的幾個優點，例如它很輕量，戴起來沒什麼負擔感，跑步時也不會覺得它會被甩出去，舒適度也不錯，也不大會悶。它的降噪效果不錯，對於中低頻噪音有蠻出色的表現，像是跑步機、重訓器材碰撞或是交談聲都是可以降到有播音樂就聽不到的程度。原PO還強調通透模式的環境音收音效果很強，可以收到很遠處的聲音。音質方面，原PO覺得以2000多元的耳機來說，算挺好的，支援aptX的編碼，細節比只有AAC、SBC自然是好上不少。另外麥克風收音效果也挺強，剛買的時候，都擔心講電話時對方會聽不清，後來發現擔心是多餘的，即使他站在路邊或是人聲吵雜的地方，對方也都聽得清楚，通話品質很OK。最後原PO提到它的電池續航力還算可以，降噪全程開著差不多可以用5個多小時，加上充電盒大約可以充4~5次，大約是20幾個小時的續航力。

貼文一出，多數網友附和稱讚，「Elite系列都不錯的，預算高的人可以改買Elite 8 Active，防護等級跟聆聽感都更好」、「推這支，因為戴了不舒服換了三種品牌，這支是唯一可以戴比較久的，適合耳洞小的人，降噪跟音質也能接受」、「這老品牌的藍芽耳機真的不錯，戴在耳朵上也很輕，音質也不錯」、「它母公司就做助聽器，配戴收音方面不用擔心，但他這系列之後不做了，只留商務系列」、「降噪聽久不累蠻重要的耶，有的降噪很強，但是戴一兩個小時就覺得耳朵悶悶的，反而有種莫名的疲勞感」。

精打細算的網友們也覺得買這款無線耳機很划算，「我也覺得這組2千多，對照它的品質非常划算，之前特價的時候-400入手，性價更優」、「我也剛買幾天！以這個價位跟品質真的很划算」。也有網友被推文燒到，「被你講到我很心動」、「有想買這隻的薄荷綠欸，但好市多好像只有黑色」、「謝謝分享，想收一組了，現在用的通話收音太爛，形狀也有點卡耳朵」。

但也有用過的網友持不同看法，「之前買過他家的東西，保固內就出了問題，換了一個感覺是整新品的東西之後，沒多久就又壞掉，從此之後變成黑名單」、「不如elite5」、「我戴6系列，耳朵痛死了，運動款式的也一樣」。

有人提醒這家廠商已經不再出產消費型的產品，「Jabra最近已經宣布退出消費型無線耳機市場了」、「Jabra已經停止一般消費性產品的業務了，建議改買Apple AirPod Pro，我是末代商品Jabra Elite 10使用者」。

好市多 真無線藍牙耳機 耳機

相關新聞

保溫杯蓋難以清潔讓她好困擾 網紛提多項超實用建議

有女網友買了一款保溫杯，保溫效果不錯，但使用過後總要清洗，在清洗的過程中，發現保溫杯的杯蓋是最難清洗的部分，於是她在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文請教其他人要如何清洗這款保溫杯的杯蓋，因為這問題已經困擾她很久了。

他舉多項優點推薦好市多一款無線耳機 網附和稱讚好用

時下使用無線耳機的民眾越來越多，除了時尚感及無線牽絆的方便性外，降噪音功能亦更加精進，價格還有多種選擇，讓無線耳機逐漸成為一種流行趨勢。有網友使用一款無線耳機後，覺得它CP值高，蠻值得推薦一下，因為它很輕量化，降噪功能不錯，音質也不差，麥克風收音效果還挺強，電池的續航力也在可接受範圍。

住高樓層還是一堆蚊子！她用「1驅蚊神器」驚嘆：都不見了

夏天高溫溼熱，讓蚊蟲更加活躍，不少人飽受蚊子叮咬之苦。有一名網友表示，家裡住在12樓，但卻還是有蚊子入侵，換了新紗窗也沒改善，結果最近試到了一款廣受好評的防蚊掛片，一個多禮拜以來真的不見蚊子了，不少過來人也大讚真的很好用。

應該不是蟲吧？「科克蘭鮮奶」盒底驚見黑色異物 他驚恐喊：噁心想吐

知名美式賣場好市多（Costco）的「科克蘭鮮奶」是許多人必買商品之一。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片發文表示，他兒子7月8日喝了科克蘭牛奶拉肚子，7月9日喝完同一瓶時，才發現盒底竟然有一團黑色物，讓他感到噁心想吐！照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「這…太恐怖了！」

他逛賣場看見天花板漏水 抬頭望見「新產品」驚呼：真是塊風水寶地

日前有一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上發文分享，他表示，傍晚去住家附近全聯買東西，發現天花板在漏水，抬頭一看居然看見長出香菇了！他驚呼「真是塊風水寶地」。照片曝光，引發網友熱議。

好市多「1冷凍食品」突襲式特價！會員手刀狂掃 老饕讚：家裡必囤

好市多商品眾多，又常推出特價優惠，深受民眾喜愛。最近有網友發現，有一款熱銷的冷凍炸物突然特價，一包現折114元，po到臉書社團後，一票人表示這款是家裡的「必囤」，但因為太多人搶購，已經有部分門市庫存拉警報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。