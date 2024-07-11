他舉多項優點推薦好市多一款無線耳機 網附和稱讚好用

時下使用無線耳機的民眾越來越多，除了時尚感及無線牽絆的方便性外，降噪音功能亦更加精進，價格還有多種選擇，讓無線耳機逐漸成為一種流行趨勢。有網友使用一款無線耳機後，覺得它CP值高，蠻值得推薦一下，因為它很輕量化，降噪功能不錯，音質也不差，麥克風收音效果還挺強，電池的續航力也在可接受範圍。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，前陣子在好市多買jabra Elite 4 Active來當作健身房專用耳機，使用一段時間後，覺得CP值高，值得推薦一下。

原PO列舉這款無線耳機的幾個優點，例如它很輕量，戴起來沒什麼負擔感，跑步時也不會覺得它會被甩出去，舒適度也不錯，也不大會悶。它的降噪效果不錯，對於中低頻噪音有蠻出色的表現，像是跑步機、重訓器材碰撞或是交談聲都是可以降到有播音樂就聽不到的程度。原PO還強調通透模式的環境音收音效果很強，可以收到很遠處的聲音。音質方面，原PO覺得以2000多元的耳機來說，算挺好的，支援aptX的編碼，細節比只有AAC、SBC自然是好上不少。另外麥克風收音效果也挺強，剛買的時候，都擔心講電話時對方會聽不清，後來發現擔心是多餘的，即使他站在路邊或是人聲吵雜的地方，對方也都聽得清楚，通話品質很OK。最後原PO提到它的電池續航力還算可以，降噪全程開著差不多可以用5個多小時，加上充電盒大約可以充4~5次，大約是20幾個小時的續航力。

貼文一出，多數網友附和稱讚，「Elite系列都不錯的，預算高的人可以改買Elite 8 Active，防護等級跟聆聽感都更好」、「推這支，因為戴了不舒服換了三種品牌，這支是唯一可以戴比較久的，適合耳洞小的人，降噪跟音質也能接受」、「這老品牌的藍芽耳機真的不錯，戴在耳朵上也很輕，音質也不錯」、「它母公司就做助聽器，配戴收音方面不用擔心，但他這系列之後不做了，只留商務系列」、「降噪聽久不累蠻重要的耶，有的降噪很強，但是戴一兩個小時就覺得耳朵悶悶的，反而有種莫名的疲勞感」。

精打細算的網友們也覺得買這款無線耳機很划算，「我也覺得這組2千多，對照它的品質非常划算，之前特價的時候-400入手，性價更優」、「我也剛買幾天！以這個價位跟品質真的很划算」。也有網友被推文燒到，「被你講到我很心動」、「有想買這隻的薄荷綠欸，但好市多好像只有黑色」、「謝謝分享，想收一組了，現在用的通話收音太爛，形狀也有點卡耳朵」。

但也有用過的網友持不同看法，「之前買過他家的東西，保固內就出了問題，換了一個感覺是整新品的東西之後，沒多久就又壞掉，從此之後變成黑名單」、「不如elite5」、「我戴6系列，耳朵痛死了，運動款式的也一樣」。

有人提醒這家廠商已經不再出產消費型的產品，「Jabra最近已經宣布退出消費型無線耳機市場了」、「Jabra已經停止一般消費性產品的業務了，建議改買Apple AirPod Pro，我是末代商品Jabra Elite 10使用者」。