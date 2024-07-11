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保溫杯蓋難以清潔讓她好困擾 網紛提多項超實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友買了一款保溫杯，保溫效果不錯，但使用過後總要清洗，在清洗的過程中，發現保溫杯的杯蓋是最難清洗的部。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
女網友買了一款保溫杯，保溫效果不錯，但使用過後總要清洗，在清洗的過程中，發現保溫杯的杯蓋是最難清洗的部。圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

有女網友買了一款保溫杯，保溫效果不錯，但使用過後總要清洗，在清洗的過程中，發現保溫杯的杯蓋是最難清洗的部分，於是她在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文請教其他人要如何清洗這款保溫杯的杯蓋，因為這問題已經困擾她很久了。

原PO貼文一開頭就表示她所購買的這款保溫杯其實並不難用，也很保溫，不過它的蓋子口是推的這種，並沒有密合的很緊，喝水是沒問題，但原PO常喝美式或是拿鐵，咖啡容易滲到蓋子的縫隙裡面，雖然有附吸管，就算不直接對著杯口喝，搖搖晃晃中，飲料還是會滲到縫縫裡，她不敢用力拔開蓋子，但是看到裡面的藏污納垢，就覺得不清洗她會把奶垢都喝下肚了，這個問題困擾她滿久的，想要請教大家怎麼清理。

使用過相同款式保溫杯的網友看完貼文後，紛紛留言分享清潔的方式，「我拆過這個來洗，先把開口合上，然後拿個湯匙類的，借力使力，把杯蓋有矽膠部分往上頂開，就可以了」、「我也是有買過類似構造的。妳可以試試將兩個卡榫擠壓推出拆掉清洗」、「那個滑蓋可以拆開洗」。

更多人建議可以泡過碳酸鈉，並說明清洗步驟，「拿一個碗把杯蓋浸泡在加了小蘇打粉跟白醋的水裡面一段時間，然後到小北百貨買一個可以刷洗保溫杯杯蓋的多功能清潔刷，浸泡後以後再拿起來刷洗就可以了」。

有部分人建議直接換杯蓋，「覺得不好清理，可以上網買別款用。搜尋關鍵字，冰霸杯蓋」、「換杯蓋加1，不想換的話用過碳酸鈉泡」。有網友順便抱怨一下「這款真的設計很不好，不能拆洗！」

原PO看完其他人的回覆後，也立刻留言回應，謝謝大家踴躍的回覆與幫忙，她會先嘗試看看拆開來洗，不行的話再用過碳酸鈉試看看。

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