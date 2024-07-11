住高樓層還是一堆蚊子！她用「1驅蚊神器」驚嘆：都不見了

夏天高溫溼熱，讓蚊蟲更加活躍，不少人飽受蚊子叮咬之苦。有一名網友表示，家裡住在12樓，但卻還是有蚊子入侵，換了新紗窗也沒改善，結果最近嘗試使用一款廣受好評的防蚊掛片，一個多禮拜以來真的不見蚊子了，不少過來人也大讚真的很好用。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，社區有個魚池，所以每到夏天蚊子就會特別多，雖然每個月都會在做清消，但是蚊子還是可以存活，而且住在12樓也難逃被入侵。

原po無奈說，為了防止蚊子進來，已經把紗窗換新，該遮起來的孔也遮了，自認已經防蚊防到很徹底，但是晚上蚊子還是會照樣出現，讓她相當困擾。

原po表示，上周到全聯看到一款寫著「長效防蚊」的產品，馬上就腦波弱的購入，結果實測到第10天，蚊子很明顯的減少，連雨後蚊子最猖狂的時期也有感。

不少用過的人也大推，「我也有買這個掛片掛在大門，另外加噴金雞的噴一下，真的都沒蚊子」、「我家是掛曬衣間門外，防蚊效果蠻好的」、「夏天蚊子真的多到可怕，掛門口我覺得算是蠻有效果的」、「放門口、窗戶、陽台效果明顯」。

但也有人認為，「我覺得這個沒有用！我覺得中藥的比較有用欸」、「放蚊帳最有效啦！」、「那個太通風馬上就沒用了」、「還是蚊帳跟電蚊拍最實用」。